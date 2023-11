Jak podkreślił w rozmowie z redakcją farmer.pl Abdullah Zeren, General Manager z firmy Aves Trade, Turcja z historycznego punktu widzenia niemal od zawsze stanowiła pomost między Europą a Bliskim Wschodem i niezwykle istotny węzeł handlowy.

Istotną rolę Turcji zarówno w produkcji, jak i dystrybucji płodów rolnych na świecie wyraża zdaniem Abdullaha Zerena bycie jednym z kluczowych dostawców Światowego Programu Żywnościowego. Nasz rozmówca dodał, że jego zdaniem wysoka pozycja Turcji i tureckiego rynku w międzynarodowym handlu produktami rolnymi będzie utrzymywać się w następnych latach.

Jak podkreślił Abdullah Zeren, firmy tureckie, w tym Aves Trade, podążają za całościową strategią, jaką ich kraj obrał w obliczu wojny między Ukrainą i Rosją. W tych trudnych czasach bowiem Turcja okazała się być bardzo dobrym ośrodkiem handlowym dla obu stron, które mogą tam gromadzić swoje produkty i eksportować do dalszych zakątków świata.

- W magazynie w Mersin, które jest bardzo dobrym punktem logistycznym, mamy zbiorniki na ropę naftową o pojemności 220 tysięcy metrów sześciennych. Po wybuchu wojny 120 tysięcy metrów sześciennych przeznaczyliśmy na przechowywanie olejów roślinne zamiast produktów naftowych. Gdy zamknęły się ukraińskie porty i gdy możliwości eksportowe rosyjskich firm bezpośrednio do innych krajów się zmniejszyły, dzięki posiadaniu ośrodka handlowego w Turcji, zaczęliśmy wynajmować magazyny ukraińskim i rosyjskim firmom, żeby mogły gromadzić tam swoje oleje i wysyłać do innych krajów. Wynajmując nasze terminale i zbiorniki kraje te mogą eksportować swoje produkty do Chin, Indii, Iraku czy innych krajów. Gdy wykorzystanie portów głębokowodnych w Ukrainie stało się niemożliwe, produkty zaczęły być sprowadzane do Turcji i stąd wysyłane do celu większymi statkami - opowiadał Abdullah Zeren.