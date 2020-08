Jaki stan kukurydzy – czy doskwiera jej susza?

Stan upraw kukurydzy jest bardzo zróżnicowany. Od wysokich prawie na trzy metry, o ładnym pokroju i dużych, dobrze uziarnionych kolbach, po niskie, uschnięte już rośliny z małymi kolbami, a nawet często i bez nich.

We wschodniej i centralnej Polsce plantacje kukurydzy raczej prezentują się w tym roku korzystnie. Oczywiście sierpniowy brak opadów powoli daje się im we znaki, co widać na poskręcanych liściach, ale plon zapowiada się korzystnie. Są jednak regiony, gdzie sytuacja nie jest już tak „różowa”. Na przykład dzieje się tak w województwie lubuskim, który kolejny już rok boryka się z ogromnymi niedoborami wody. Brakuje jej jak widać na mapkach IMGW nie tylko w warstwie do 7 cm, ale też głębiej.

Wskaźnik wilgotności gleby w warstwie 7-28 cm, źródło: IMGW

To właśnie z tego regionu odezwał się do nas rolnik – Łukasz Jezierski z Przecławia, który w tym roku uprawia 80 ha kukurydzy. Gościliśmy na jednym z jego pól – 12 ha kukurydzy, która nie rokuje wysokich plonów. Podobnie jest na innych polach, nie tylko jego, ale w całej okolicy.

Kukurydza przysycha, ma małe, szczerbate kolby, a bardzo dużo roślin takowej kolby nie posiada. Jezierski mówi w rozmowie z nami, że z agrotechnicznego punktu widzenia, dopełnił wszelkiej staranności w produkcji kukurydzy. Zawiniła pogoda, a dokładnie rozkład opadów. Farmer skrupulatnie te opady odnotowywał w swoim gospodarstwie. Z jego wyliczeń wynika, że w poszczególnych miesiącach spadło następująca ilość wody (litry ma metr kwadratowy): luty – 48, marzec – 23,5, kwiecień – 1, maj – 41, czerwiec – 26, lipiec – 5,5, sierpień (do 20) – 15.

Od innego rolnika wiemy też, że podobne problemy występują w woj. opolskim. Tam dodatkowo wystąpiła presja ze strony omacnicy prosowianki.

Kukurydza w woje. opolskim, duża presja ze strony omacnicy, fot. M. Stachowiak

- Pierwszy raz pojawiła się w moim gospodarstwie omacnica. Na 3 ha położyła 63 rośliny. Przedplon pszenica ozima, a kukurydza ostatnio była na tym kawałku 5 lat temu – mówi w rozmowie z nami Mateusz Stachowiak z powiatu opolskiego.

Źle też sytuacja wygląda w województwie pomorskim. Tutaj również zabrakło deszczu, kukurydza jest sucha i często bez kolby.

Stan kukurydzy w woj. pomorskim, fot. R. Mładanowicz

A u Was jak wygląda kukurydza, czy rokuje wysoki plon?