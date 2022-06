Sprawdzamy, jak obecnie kształtują się ceny różnych płodów rolnych - od pszenicy, po rzepak i na kukurydzy, kończąc. Jak dowiadujemy się w firmach, ofert zakupu ukraińskiego zboża jest dużo.

Firmy jak same przyznają, zalewane są wręcz informacji dotyczącymi skupu ziarna z Ukrainy. Dużo ofert widocznych jest też w internetowych serwisach ogłoszeniowych. Ich liczba stale rośnie, a ceny są konkurencyjne. Jednak trzeba doliczyć do nich transport, który w ostatnim czasie, zwłaszcza w regionie południowo-wschodniej Polski, znacznie podrożał, ale też i niepewność co do jakości surowca, zwłaszcza tego konsumpcyjnego. Ceny są bardzo zróżnicowane, nawet zanotowano kilka zwyżek, co tłumaczone jest odbiciem tych na giełdach towarowych. Skupy szykują się też już do żniw i zapowiadają, że z końcem czerwca wstrzymają się z zakupami.

Pytają też czy tak duża chęć sprzedaży ukraińskich płodów będzie dotyczyła również za chwilę rzepaku? Bo rynek jest bardzo niepewny, a koszty produkcji i później zbioru surowca, również bardzo podrożały. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że nie należy sprzedawać ziarna od razu podczas żniw, tylko magazynować. Podkreślane jest też to, że mamy wolny rynek, który rządzi się własnymi prawami, a decydenci, powinny zadbać o interes polskiego rolnika.

Ile hektarów zasianych w Ukrainie?

Tymczasem serwis ukragroconsult.com podał, że ukraińscy farmerzy w pełni zakończyli kampanię siewną. Prognozowane powierzchnie pod głównymi uprawami jarymi na zbiory w 2022 r. na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę wyniosły 14,163 mln ha, czyli o 2,752 mln ha mniej niż w roku ubiegłym (16 916,3 tys. ha). To informacje zebrane przez Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Żywnościowej Ukrainy.

- Zgodnie z danymi operacyjnymi pododdziałów strukturalnych regionalnych administracji państwowych, które zapewniają realizację funkcji rozwoju rolno-przemysłowego na dzień 16 czerwca 2022 r., zakończono siew zbóż jarych. Łącznie obsiane jest 95% projektowanej powierzchni, czyli 13,4 mln ha. Według wyników kampanii siewnej 2022 największe zmiany w strukturze zasiewów dotyczyły pszenicy, kukurydzy, słonecznika i soi – podano.

Jak czytamy dalej, powierzchnia uprawy pszenicy jarej i soi utrzymała się na poziomie roku poprzedniego. Powierzchnia upraw słonecznika zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nieznacznie i utrzymała się na wysokim poziomie 4 mln 702 tys. ha. Zmniejszył się areał kukurydzy do 4,639 mln ha, wobec 5,5 mln ha w zeszłym roku.

- Według Państwowej Służby Statystycznej wysiew zbóż ozimych pod żniwa 2022 r. przeprowadzono na powierzchni 7,6 mln ha, a rzepaku ozimego na powierzchni 1,414 mln ha. – czytamy na ukragroconsult.com.

Więcej tego zboża zapowiada się, że będzie całkiem dużo. Pytanie co będzie się działo w trakcie żniw i po nich? I jak wpłynie to na nasz rodzimy rynek?

Cena pszenicy – czerwiec 2022 r.

Poniżej przedstawimy aktualny cennik z 17 czerwca 2022 r. cen płodów rolnych (sonda telefoniczna w zł/t).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1476,

- żyto konsumpcyjne – 1444.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenżyto – 1300,

- jęczmień paszowy - 1330,

- kukurydza sucha - 1350,

- owies – 1000.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna - 1450,

- pszenica paszowa – 1400.

Gołańcz Piast

- pszenica konsumpcyjna - 1450,

- pszenżyto - 1300,

- jęczmień paszowy - 1280,

- kukurydza sucha - 1350,

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- żyto konsumpcyjne – 1300.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna - 1470,

- pszenica paszowa - 1420,

- jęczmień paszowy - 1180,

- kukurydza sucha – 1280.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna - 1400,

- pszenica paszowa - 1300,

- żyto paszowe - 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Procam

- pszenica konsumpcyjna - 1650-1750,

- pszenica paszowa - 1400-1440,

- pszenżyto - 1300-1350,

- żyto konsumpcyjne - 1200-1250,

- kukurydza sucha- 1200-1300.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa - 1350,

- pszenżyto - 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- jęczmień paszowy - 1200,

- owies – 900.

Street retail

- rzepak – 3800.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenżyto – 1400,

- jęczmień konsumpcja - 1300,

- jęczmień paszowy - 1400,

- rzepak – 3600,

- kukurydza sucha – 1400.

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna – 1620,

- pszenżyto - 1370,

- żyto paszowe – 1260,

- jęczmień paszowy - 1330,

- kukurydza sucha – 1330.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka, oddział w Gałwunach k. Kętrzyna, oddział w Morągu

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1000,

- żyto paszowe - 900 Morąg,

- jęczmień paszowy – 1000,

- groch- 1400,

- bobik- 1400.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna - 1670,

- pszenica paszowa – 1520,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe - 1200,

- jęczmień paszowy - 1350,

- kukurydza sucha – 1300.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1520,

- pszenżyto – 1260,

- żyto paszowe - 1220,

- jęczmień paszowy -1280,

- kukurydza sucha – 1200.

BayWa Agro Polska

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe - 1200,

- jęczmień paszowy - 1300,

- rzepak - 3100,

- kukurydza sucha - 1350.