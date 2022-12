Jakie ceny zbóż? Rolnicy chcą wprowadzenia kaucji na zboża z Ukrainy

Po ile są zboża w grudniu 2022 r.? fot. AK

Przed Świętami Bożego Narodzenia jest raczej spokojnie w skupach. Dużo się dzieje za to na ulicach. Rolnicy protestują przeciw wpływowi do naszego kraju zboża z Ukrainy, które przyczynia się do spadku cen i problemów ze sprzedażą ziarna. Rząd mówi o wypracowanym mechanizmie łagodzącym skutki, rolnicy pytają czy nie jest już na no za późno, bo przysłowiowe mleko, a raczej zboże, już się rozlało po Polsce i to w rekordowych wartościach.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny zbóż i rzepaku 22 grudnia 2022 r.

Samorząd rolniczy domaga się natychmiastowego wprowadzenia ceł eksportowych oraz kaucji na importowane zboża i rzepak z Ukrainy.

Europejski import kukurydzy również jest nadal bardzo dynamiczny, szacowany przez KE na 13,5 mln ton (od 1 lipca), w porównaniu z 6,6 mln ton w zeszłym roku. Na koniec grudnia 2022 r. cena pszenicy waha się od 1121 do 1370 zł/t, pszenżyta od 1074 do 1230 zł/t, jęczmienia od 1000 do 1230 zł/t i żyta od 950 do 1150 zł/t. Czyli już są gatunki zbóż, której wartość jest wyceniana poniżej 1000 zł. Potaniał też rzepak. Obecnie za tonę nasion tzw. czarnego złota dostanie się jedynie od 2370 do 2670 zł. Kukurydza zalewa nasz rynek. Ceny ponownie spadły. Suche ziarno wyceniane jest na 1070-1250 zł, a mokre na 689-800 zł/t. Jak podał Polski Związek Producentów Kukurydzy jeszcze nie zebrano ok. 100 tys. ha kukurydzy ziarnowej. Jest też problem ze sprzedażą. Co na giełdach? Tam zanotowano w środę podwyżki. - Ceny zbóż i soi w Chicago wzrosły w obawie, że atak zimy może zaszkodzić uprawom pszenicy ozimej na środkowym zachodzie USA, gdzie nie ma jeszcze okrywy śnieżnej. Jednocześnie długoterminowa prognoza pogody dla Argentyny nie jest korzystna i wspiera notowania soi. Środowe osłabienie euro względem dolara wzmocniło skalę odbicia obu zbóż i rzepaku na giełdzie w Paryżu do 2%-3% - podał Andrzej Bąk z eWGT.

