Jakie ceny zbóż z dostawą do portów?

- W połowie tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2020 roku z dostawą do portów kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 775-780 PLN/t (dostawa VIII-X), pszenżyto – 620 PLN/t (dostawa VIII-IX), żyto konsumpcyjne – 560-575 PLN/t (dostawa VIII-IX), żyto paszowe – 550-560 PLN/t (dostawa VIII-IX) – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Co z eksportem pszenicy? - Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w lipcu eksport pszenicy drogą morską będzie niewielki i nie przekroczy 50 tys. ton. W dalszym ciągu nie ma wielu chętnych na sprzedaż tegorocznej pszenicy z przeznaczeniem na eksport - informuje prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska.

W kraju trwają zbiory jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, ale też już i innych gatunków zbóż. Jednak ze względu na opóźnioną wegetację i opady deszczu przebiegają z opóźnieniem. Najbardziej zaawansowane zbiory jęczmienia ozimego można zaobserwować na południu kraju.

Eksperci Izby zaznaczają, że tegoroczne plony i zbiory jęczmienia ozimego są wysokie. Na niektórych plantacjach osiągane są plony rzędu 6-8 t/ha, na lepszych glebach nawet do 10 t/ha.

- Na rynku wewnętrznym obroty starym ziarnem są niewielkie. Z jednej strony, rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów jest uszczuplona. Z drugiej strony przetwórcy ostrożnie podchodzą do zakupów zbóż ze zbiorów 2019 i kupują jedynie niezbędne ilości ziarna, aby dotrwać do tegorocznych zbiorów. Sporym zainteresowaniem przetwórców cały czas cieszy się kukurydza, której ceny trzymają się mocno, co wynika z mocno uszczuplonej podaży tego zboża – podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Jak informuje IZP, w połowie tygodnia, ceny skupu ziarna oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe ze zbiorów 2019 roku przedstawiały się następująco (z dostawą):

pszenica konsumpcyjna – 750-830 PLN/t,

pszenica paszowa – 740-830 PLN/t,

żyto konsumpcyjne – 520-580 PLN/t,

żyto paszowe – 510-560 PLN/t,

pszenżyto – 600-650 PLN/t,

jęczmień paszowy - 570-630 PLN/t,

kukurydza – 770-850 PLN/t,

owies paszowy – 560-620 PLN/t.