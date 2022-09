Zainteresowanie owsem w tym roku jest wysokie, nie tylko z przeznaczeniem na paszę, ale także w ramach wykorzystania go na cele opałowe. Między innym dzięki temu jego cena sukcesywnie rośnie. Na forach internetowych aż roi się od ofert sprzedaży.

Owies w obliczu drogich innych nośników ciepła i energii ponownie zdobywa zainteresowanie rolników. Spalanie zbóż w piecach to w Polsce temat dość kontrowersyjny. Tymczasem realia zmuszają rolników do tego, aby rozważyć fakt przeznaczenia tego akurat gatunku na cele opałowa. Zmusza ich do tego chociażby ekonomia. Tona zboża kosztuje powyżej 1 tys. zł, węgla - powyżej 3 tys. zł. Część rolników ma zamiar także magazynować to zboże na wypadek ciężkiej zimy i ewentualnego ryzyka braku na rynku surowca opałowego. W obrocie internetowym także napotkać można na wiele ogłoszeń sprzedaży tego zboża.

Ceny owsa

Ceny owsa wahają się w dużych granicach. W skupach za dobrej jakości owies można otrzymać od 1050 - 1100zł netto/tonę. Przykładowe cenniki sprzed kilku dni podajemy poniżej

- Ziarn-Pol - Elewator Górki - 1100,

- Agrito - 1050

- AgroAs - 1060

- PHU Łukasz Kaczmarek - 1100

- Transrol Leszno - 1100

Na forach internetowych natomiast ceny wahają się w jeszcze większych widełkach. Pojawiają się najczęściej wartości 800- 1200 zł/tonę. Te najniższe ceny to głównie z propozycją przeznaczenia owsa na opał i dotyczy to zazwyczaj ziarna gorszej jakości. Znaleźć można także ceny dużo wyższe. Najwięcej życzą sobie rolnicy ekologiczni, którzy za dobrej jakości owies z takiego systemu uprawy życzą sobie nawet 1800zł netto/tonę. Wyższe kwoty także dotyczą owsa nagiego (inaczej owies bezłuskowy)- średnio można za niego dostać około 1400-1600 zł netto/t.

Jak plonował owies w roku 2022?

Plon owsa silnie jest uzależniony od ilości i rozkładu opadów. Nie bez przyczyny stare przysłowie mówi: "siej owies w błoto, będziesz zbierał złoto". Rzeczywiście suchy marzec mocno ograniczył możliwości produkcyjne tego zboża. Wygrali przede wszystkim rolnicy, którzy jak najwcześniej siali ten gatunek. Plantacje z opóźnionego siewu zareagowały często dużym spadkiem plonu. Na podstawie wstępnych wyników plonowania owsa w ramach PDO opublikowanych przez COBORU wynika, że owies plonował całkiem przyzwoicie. Wzorzec będący średnią plonowania trzech wybranych odmian oddał 69dt/ha. Najlepiej plonującymi odmianami były: Poker (103 proc. wzorca) oraz Wulkan, Magellan, Panteon, Refleks (wszystkie 102 proc. wzorca). W przypadku odmian nagich (bezłuskowych) przepadano tylko dwie kreacje tj. Adorator oraz MHR Harem obie odmiany oddały około 70 proc. ustalonego wzorca.

Źródło: COBORU

Gdzie zanotowano najwyższe plony owsa?

Najwyższe plony owsa notuje się w tym roku oczywiście tam, gdzie nie było większej suszy. Dlatego średnio ponad 8 t owsa zbierano głównie w II regionie, który tworzą dwa województwa: warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Najsłabsze plony uzyskiwano natomiast w rejonie V tj. region, który tworzą trzy województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie.