Mamy obecnie bardzo duży rozstrzał cenowy dotyczący wszystkich płodów rolnych. W zależności od firmy skupowej różnice na tonie sięgają kilkuset złoty. Po ile pszenica jest w Twojej okolicy i czy jest na nią popyt?

Nie chcę już się zagłębiać nad tematem rekompensat zaproponowanym rolnikom przez wicepremiera Henryka Kowalczyka odnośnie nadmiernego importu z Ukrainy, bo sami rolnicy przyznają, że taka forma tylko stwarza podziały, a ich protesty wynikają z obawy o bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Oni chcą przede wszystkim tranzytu tego ziarna i dbania o parametry jakościowe, a także o możliwość sprzedaży swoich płodów rolnych po godziwych cenach. Czy tak będzie? Jak na razie nadal zapowiadają kontynuowanie protestów.

Ja skupię się na cenach. Okazuje się, że w tym tygodniu w badanych przez nas punktach skupu ceny pszenicy coraz częściej zbliżają się do 1000 zł, ale są też i takie punkty, które oferują 1300 zł. Z bilansów pszenicy, które przedstawialiśmy również na łamach farmer.pl, wynika, że nie ma przesłanek do tego, aby te ceny wzrastały. Ale my mamy nieoficjalne informacje ze skupów, gdzie liczą oni, iż te ceny płodów rolnych w maju trochę odbiją. Czy tak będzie? Nie chcemy siać spekulacji w tej sprawie, bo takowych przesłanek rynkowych do tego na razie nie ma, nie mniej już kilka firm oczywiście nieoficjalnie poinformowało nas, że liczą na taki przebieg sytuacji. Każdy rolnik sam musi podjąć decyzję, nikt za niego tego nie zrobi. Tym bardziej teraz, kiedy właśnie wielu kupiło już np. latem dużo droższe nawozy mineralne, bo zwykle w tym czasie były one najtańsze. Na takie „ruchy” zdecydowały się przede wszystkim te duże gospodarstwa i niestety straciły na tym spore pieniądze. Widać, że rolnicy są bardzo rozgoryczeni letnimi zapowiedziami ministra rolnictwa, żeby przechowywali ziarno, bo na tym nie stracą. Tak przeważnie zrobili i czują się zawiedzeni.