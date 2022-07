Przyglądamy się dokładnie cennikom zbóż i rzepaku. Żniwa trwają w najlepsze, podaż ziarna w skupach bardzo wzrosła, a ceny są zróżnicowane. Mapy wilgotności gleby są jednak bardzo „czerwone”. Jest sucho.

Ceny zbóż przeważnie delikatnie wzrosły. W ubiegłym tygodniu wartości jęczmienia to 1070-1200 zł/t, pszenicy 1200-1530 zł/t, a rzepaku 2900-3050 zł/t. Teraz te ceny kształtują się następująco (zł/t): jęczmień – 1070-1200, pszenica – 1200-1570, pszenżyto – 1150-1280, żyto – 1000-1200, owies – 990-1050, kukurydza sucha – 1250-1400, a rzepak – 2930-3150.

Co ciekawe są regiony, np. w województwie lubelskim i zachodniopomorskim, że gospodarze nie zaczęli jeszcze żadnych żniw, nawet zbiorów rzepaku. Ale są też takie i tacy rolnicy, którzy są już po żniwach, co widać w poniższym poście.

Rynek zbóż. Co się dzieje na świecie?

Tymczasem Rosja gra znaczonymi kartami. Jak podaje CNN, próbuje wykorzystać wizytę ministra spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w Afryce, a by obwinić Zachód o kryzys żywnościowy i pozyskać poparcie państw afrykańskich. Stara się szukać wsparcia wśród globalnego gniewu z powodu braku żywności. Odwiedził już Egipt, Republikę Kongo, wybiera się do Ugandy i Etiopii. Wszystkie te kraje są w dużym stopniu uzależnione od importu pszenicy zarówno z Rosji, jak i Ukrainy.

Jak podał CNN, w niedzielę szef dyplomacji Rosji spotkał się z egipskim ministrem spraw zagranicznych Samehem Shukrim. Podczas tego spotkania Ławrow oskarżył Ukrainę o stagnację w negocjacjach w „szerszym zakresie spraw”. Powiedział podczas rozmów z egipskim odpowiednikiem, że umowa o zwolnieniu ukraińskich portów będzie kontynuowana. - Będzie zagwarantowane, że Ukraińcy oczyszczą swoje wody terytorialne i pozwolą statkom odpłynąć stamtąd, a podczas ich przejścia na pełnym morzu Rosja i Turcja zapewnią im bezpieczeństwo swoimi wojskowymi siłami morskimi – powiedział Ławrow, cytowany przez serwis.

Przypominamy, że w ubiegły piątek Ukraina i Rosja podpisały lustrzane porozumienia, które pozwoli na wznowienie eksportu zboża z ukraińskich portów Morza Czarnego. Ale następnego dnia, w sobotę Rosjanie zaatakowali port morski w Odessie pociskami naprowadzającymi Kalibr. Mimo to jak poinformowała marynarka wojenna Ukrainy w mediach społecznościowych, w środę wznowiono funkcjonowanie ukraińskich portów nad Morzem Czarnym - Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.

Co u umowie odblokowania portów ukraińskich uważają specjaliści?

- Umowa między Rosją a Ukrainą miała obowiązywać przez 4 miesiące (z możliwością automatycznego przedłużenia). Droga morska jest najwłaściwsza jeśli chodzi o wolumen. W ciągu miesiąca z czarnomorskich portów miało wypływać może ok. 8 milionów ton zbóż. Płonne nadzieje na to, że może to być punkt zwrotny dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i stabilizacji rynku zbóż, legł w gruzach, tak jak zbombardowany przez Rosjan port w Odessie i to dzień po podpisaniu porozumienia. To rodzi ogromne ryzyko dla armatorów i powoduje, że jedynym bezpiecznym kierunkiem eksportowym dla Ukrainy jest zachód, co stawia nasz kraj w trudnej sytuacji – mówi portalowi farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Sucho jest nadal

Ważnym tematem jest pogoda. Jak wynika z mapek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z 27 lipca 2022 r., wilgotność gleby do 7 cm, pokazuje że jest bardzo sucho zwłaszcza w województwie lubuskim. Kolejna mapa do 28 cm, co widać na slajdzie, pokazuje że cała zachodnia Polska boryka się z tymi problemami. Czy one wpływają na plony? W zachodnich regionach na pewno tak. Będą też oddziaływać na kukurydzę, która teraz przechodzi tzw. moment krytyczny.

Ceny zbóż i rzepaku – 28 lipca 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 28 lipca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1400.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 3150.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień konsumpcja – 1150.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1360,

- pszenica paszowa – 1300,

- rzepak - 2800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1550-1570,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1100-1125,

- jęczmień konsumpcyjny – 1200,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1000.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 1500 - 14 dni płatności, 1510 - 30 dni płatności,

- pszenżyto - 1230-1240,

- jęczmień paszowy - 2830-2840,

- kukurydza sucha - 1350-1360.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- żyto konsumpcyjne – 1200-1220.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1275,

- pszenżyto – 1150,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcja – 1170,

- jęczmień paszowy – 1110,

- rzepak – 2950.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1170,

- żyto paszowe – 1140,

- żyto konsumpcyjne – 1170,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 3000.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1400,

- pszenżyto – 1200,

- żyto – 1100,

- jęczmień – 1120,

- rzepak – 3050,

- kukurydza sucha – 1300.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1050,

- jęczmień konsumpcyjny – 1090,

- jęczmień paszowy – 1070,

- rzepak – 3050,

- kukurydza sucha – 1300,

- owies – 990,

- groch – 1330.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna –1300-1400,

- pszenica paszowa – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- rzepak – 2930.

Street retail

- rzepak – 2950.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenżyto – 1200,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcyjny – 1200,

- rzepak – 3000.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1220,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1170,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 3100,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1050,

- groch – 1530.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1380,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3150,

- kukurydza mokra - 750 nowe zbiory,

- kukurydza sucha – 1270.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenżyto – 1280,

- żyto paszowe – 1140,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 3000.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1200,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak - 3100.

BayWa Agro Polska

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1250.