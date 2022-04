Jęczmień browarny ma specyficzne wymagania

Pierwsze dni kwietnia to dobry termin na siew jęczmienia jarego. Przez swoją ciepłolubność jest on najpóźniej sianym zbożem, a występujące obecnie ochłodzenie skłoniło niektórych do wstrzymania decyzji o siewie. Szczególnym wymaganiami charakteryzuje się jęczmień uprawiany na cele browarnicze. Jak go uprawiać, aby sprostać wymaganiom słodowni?

Jęczmień jary ma duże wymagania glebowe i wodne, szczególnie w przypadku odmian browarnych.

Słabo rozwinięty system korzeniowy oznacza konieczność zapewnienia składników pokarmowych w powierzchniowej warstwie gleby i dodatkowo dokarmiania dolistnego.

Słodownie badają szereg parametrów jakościowych skupowanego zboża.

Jęczmień browarny kojarzony jest w Polsce w zasadzie tylko z formą jarą. Znane są też uprawiane na cele browarnicze formy ozime, ale w naszych warunkach ich uprawa niesie za sobą duże ryzyko wymarznięcia lub niskiej jakości plonu. Jęczmień browarny jest rośliną niezwykle wymagającą, ukierunkowaną na uzyskanie plonu najwyższej jakości, o ściśle określonych parametrach, których wymagają słodownie.

Nawożenie jęczmienia browarnego

Pod względem większości składników pokarmowych jęczmień browarny nie różni się zasadniczo od tego uprawianego na inne cele. Najważniejszą różnicą jest natomiast niewielkie zapotrzebowanie na azot, którego nadmierne dawki zdyskwalifikują uzyskane ziarno podczas badań w słodowni.

Azot w przypadku jęczmienia jarego uprawianego na cele browarnicze odpowiada za kluczową cechę jakościową, jaką jest niska zawartość białka, osiągana dzięki ograniczonemu nawożeniu tym pierwiastkiem. Jęczmień browarny na tonę wytworzonego ziarna potrzebuje około 20 kg azotu. Nawożenie przeprowadza się w jednej dawce aplikowanej optymalnie około dwóch tygodni przed siewem.

Nawożenie pozostałymi makro- i mikroskładnikami jest typowe dla jęczmienia jarego, chociaż szczególną uwagę trzeba zwrócić na zapotrzebowanie na siarkę. Optymalny stosunek N:P:K w nawożeniu jęczmienia browarnego wynosi 1:2:3. Na tonę wytworzonego ziarna gatunek ten potrzebuje około 10-15 kg P2O5, 20-30 kg K2O, 7 kg CaO, 4 kg S, 2-3 kg MgO, 260 g Fe, 60 g Zn, 70 g Mn, 9 g Cu, 5 g B, 0,7 g Mo. Siarkę, magnez i mikroelementy warto stosować dolistnie, najlepiej w dwóch zabiegach, wykonywanych pod koniec fazy krzewienia i pod koniec strzelania w źdźbło.

Wymagania glebowe i wodne jęczmienia browarnego

Pszenica jara i jęczmień jary uchodzą za najbardziej wymagające zboża. Ponadto jęczmień uprawiany na cele browarnicze charakteryzujące się większymi wymaganiami niż ten uprawiany na pasze. Do siewu jęczmienia browarnego najlepiej przystąpić na glebach klas bonitacyjnych I-IIIb, zasobnych w wodę, o uregulowanym pH na poziomie 6-6,8. Stanowisko powinno się charakteryzować niewielką presją ze strony chwastów, gdyż jęczmień jest wrażliwy na konkurencję.

Jęczmień jary wytwarza system korzeniowy słabiej rozwinięty niż u innych zbóż. Z tego względu ważne jest zapewnienie mu odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych w powierzchniowej warstwie gleby. Mniej efektywny system korzeniowy jest też czynnikiem determinującym konieczność zastosowania nawożenia dolistnego, dzięki któremu składniki pokarmowe będą lepiej pobierane. Najlepszym przedplonem dla jęczmienia browarnego są rośliny okopowe i oleiste. Nie warto go natomiast siać po roślinach bobowatych, gdyż pozostawiają one stanowisko zbyt bogate w azot.

Siew jęczmienia browarnego

Do siewu jęczmienia jarego najlepiej przystąpić w pierwszych dniach kwietnia. W tym roku ze względu na stosunkowo wysokie temperatury niektórzy zdecydowali się na wcześniejszy siew, jednak obecny spadek temperatur może wskazywać, że był to ryzykowny ruch. Jęczmień wymaga dobrze ogrzanej ziemi, względem innych zbóż jest gatunkiem ciepłolubnym, a temperatury poniżej 8°C hamują jego rozwój.

Jęczmień przeznaczony na cele browarnicze sieje się gęściej niż ten przeznaczony na cele paszowe. Jest to uwarunkowane uzyskiwaniem wyższej jakości ziarna na pędach głównych. Optymalna gęstość wysiewu to 300-400 szt./m2, przy rozstawie rzędów 10-12 cm i głębokości około 3 cm. Większa rozstawa rzędów podnosi ryzyko zachwaszczenia, które jest dużym zagrożeniem dla tego gatunku.

Ochrona jęczmienia browarnego

Dla otrzymania plonu najwyższej jakości konieczna jest kompleksowa ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami. W przypadku jęczmienia browarnego największym zagrożeniem jest plamistość siatkowa, mączniak prawdziwy, rynchosporioza czy rdze. Spośród szkodników szczególne znaczenie mają mszyce i skrzypionki. W jęczmieniu browarnym nie powinno się stosować antywylegaczy, gdyż mogą one powodować spadek jakości ziarna. Zamiast antywylegaczy warto zwrócić uwagę na prawidłowe dawki nawożenia fosforem i potasem, które w ograniczają ryzyko wylegania roślin.

Parametry jakościowe jęczmienia browarnego

Parametrem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jeszcze przed siewem jęczmienia browarnego jest odpowiednio niska dawka nawożenia azotowego, warunkująca optymalną zawartość białka w ziarnie. Odmiany browarne jęczmienia jarego powinny w momencie zbioru charakteryzować się zawartością białka na poziomie 9-11%. Ważna jest również wysoka zdolność i energia kiełkowania.

Słodownie skupują tylko wybrane odmiany browarne jęczmienia, które poddają rygorystycznym badaniom. Klasyfikacja wartości browarnej polega na ocenie parametrów takich jak ekstraktywność, lepkość brzeczki, liczba Kolbacha, stopień ostatecznego odfermentowania i siła diastatyczna.