W gospodarstwie Marcina Gryna pierwszy raz zdecydowano się na uprawę jęczmienia browarnego. Jaki jest stan plantacji i skąd taka decyzja?

W naszym majowym obchodzie nie mogło zabraknąć jęczmienia jarego, uprawianego przez Marcina Gryna z Zamojszczyzny. Jaka jest kondycja plantacji, co jej doskwiera i jakie są prognozy plonowania?

Jęczmień browarny pierwszy raz w gospodarstwie

Ostatnim polem, które redakcja farmera zlustrowała wraz z Marcinem Grynem - rolnikiem z Zamojszczyzny, jest plantacja jęczmienia jarego z przeznaczeniem na browarnictwo. Dlaczego zdecydowano się na wysiew akurat tej odmiany? Jak przyznaje rolnik, przeważyły względy finansowe a także czas, bowiem nie wystarczyło go by zasiać pszenicę ozimą po kukurydzy na ziarno.

- Kukurydze zeszły nam dość późno, miały duży potencjał plonowania i całkiem fajnie nam te plony wyszły, bo zbieraliśmy około 14-15 ton mokrego ziarna. Potencjał przekładał się jednak na dużą wilgotność, która była ,,gubiona" bardzo wolno i dopiero pod koniec listopada byliśmy w stanie ją skosić - tłumaczy Marcin. Jak mówi rolnik, chciał siać pszenicę ozimą, ale w ostatniej chwili zmienił zdanie. - Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich, gdzie te pszenice siane bardzo późno nie do końca dobrze wyszły - plonowanie było niższe o 20-30 proc. w porównaniu do pszenic sianych w terminie, wobec czego zdecydowaliśmy, że spróbujemy uprawy jęczmienia browarnego - wyjaśnia.

Jęczmień browarny to mniejsze zużycie azotu

- Warto wspomnieć o ekonomicznym aspekcie uprawy jęczmienia browarnego - mówi Marcin. - Cena ziarna jęczmienia browarnego jest nieco wyższa ze względu na wymagania jakościowe. Nakłady również są nieco niższe, co jest ważne szczególnie dzisiaj, w dobie wysokich cen środków produkcji. W przypadku tej uprawy nawożenie azotowe musi być ograniczone, ponieważ parametrem, który może dyskwalifikować ziarno w przypadku przerobu na browar jest zawartość białka, a to, jak wiadomo budowane jest azotem. Dlatego też na tej plantacji podaliśmy jedynie około 50 kg azotu w czystym składniku przedsiewnie - by jęczmień się ładnie wykrzewił, a ziarno spełniało wymagania stawiane przez odbiorcę.

- Jęczmień, tak jak wszystko w gospodarstwie, uprawiany jest w technologii bezorkowej. Ztalerzowaliśmy jedynie stanowisko po kukurydzy, następnie, wiosną ,,weszło" nawożenie doglebowe i zgruberowaliśmy pole - zdradza technologię uprawy Marcin. - Były obawy, że głęboka wiosenna uprawa może nadmiernie przesuszyć glebę, ale i tak wiosna była sucha, więc nie straciliśmy zbyt dużo wilgoci.

Tegoroczna wiosna była zimna i bardzo długo towarzyszyły jej niskie temperatury. Czy niekorzystne warunki stanęły na przeszkodzie podczas siewu? - Nasiona zostały wysiane 20 marca. Kierując się doświadczeniem kolegów, że jęczmień boi się bardziej suszy niż mrozów, zdecydowaliśmy się go wysiać mimo przymrozków. Termin ten był strzałem w dziesiątkę, ponieważ wschody są bardzo dobre, a łan wyrównany - cieszy się Marcin.

Jak mówi rolnik, jedyną aktualną wadą gleby jest jej zaskorupienie, które z kolei jest spowodowane obfitym opadem deszczu - tydzień przed nagraniem spadło 23 mm w niespełna pół godziny! Jednak dzięki wieloletniej uprawie bezorkowej, jak mówi Marcin, gleba bardzo dobrze zmagazynowała wodę deszczową.

Jaka ochrona herbicydowa jęczmienia?

- Na tej plantacji będziemy stosować odchwaszczanie powschodowe. Widać już pierwsze wschodzące siewki chwastów. Jęczmień jest aktualnie w fazie trzeciego liścia i zaczynają wychodzić kolejne rozkrzewienia, więc myślę, że pod koniec tego tygodnia będziemy mogli wykonać oprysk. Na szczęście nie ma presji chwastów jednoliściennych, występują jedynie pojedyncze sztuki miotły zbożowej i kilka gatunków chwastów dwuliściennych - mówi rolnik. Dodaje, że niewielka obsada chwastów to zasługa kukurydzy, która doskonale zacienia glebę i stanowi dla nich poważną konkurencję.

- Plantacja jęczmienia browarnego będzie się zmieniać dynamicznie, ponieważ zostało 3,5 miesiąca do zbioru. Mam nadzieję, że odwiedzimy ją jeszcze conajmniej raz w trakcie wegetacji. Zapraszam na żniwa, pochwalimy się efektem i zobaczmy jak plonowała w gospodarstwie - zaprasza Marcin Gryn.