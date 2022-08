Jakość to słowo klucz. Powinniśmy się nią kierować wybierając konkretną odmianę zbóż w swoim gospodarstwie, ale też produkty do najprostszej, a zarazem najważniejszej metody ochrony roślin, jaką jest zaprawianie. Jak to pogodzić w wypadku jęczmienia hybrydowego?

Zaprawianie materiału siewnego zbóż to jeden z najważniejszych zabiegów, który ułatwia start młodym roślinom. Trzeba jednak ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Należy też pamiętać, że preparaty rejestrowane są dla określonych gatunków i chorób.

Jęczmień ozimy również ma dedykowane dla siebie zaprawy i paletę agrofagów, które dzięki nim można zwalczać. Przykłady w tekście poniżej.

Wachlarz kreacji odmianowych jęczmienia hybrydowego również powiększa się z roku na rok. Decydując się na konkretną odmianę, warto dowiedzieć się, jak poradziła sobie ona w minionym sezonie 2021/2022.

Jeszcze nie skończyły się żniwa, a już trzeba myśleć o nowym sezonie. Siew jęczmienia zaczyna się najwcześniej ze zbóż, dlatego skupiamy się na tym gatunku, a konkretnie na podsumowaniu plonów odmian jęczmienia hybrydowego w 2022 r. i ich najważniejszych cechach, które będą szczególnie pożądane i poszukiwane w tym nowym sezonie. Ze względu na drogie środki produkcji warto postawić na rady ekspertów, którzy od lat obserwują jak czasem drobne, a bardzo istotne działania, mogą przyczynić się do poprawy rozwoju i w konsekwencji plonowania jakościowego ziarna. Zaprawa to z kolei początek wszystkiego. Stanowi ona pierwszą linię obrony upraw przed patogenami i szkodnikami, które również wpływają na poprawę odporności roślin, jakość i wysokość plonu.

O rynku zapraw nasiennych, ale też i o materiale siewnym jęczmienia hybrydowego na nowy sezon rozmawiamy z przedstawicielami firmy Syngenta Polska: Jarosławem Lustigiem - Seedcare Manager i Krzysztofem Kłódkiewiczem - Seeds Product Manager Cereals /Technical Manager Cereals & WOSR.

Od lewej Jarosław Lustig i Krzysztof Kłódkiewicz, fot. Syngenta

Farmer: Zbiory jęczmienia ozimego już za nami. Jak w tym dosyć trudnym sezonie spisały się odmiany jęczmienia hybrydowego i jakie były plony?

Krzysztof Kłódkiewicz: Zdecydowanie był to kolejny niełatwy sezon w Polsce. Doświadczyliśmy w wielu rejonach bardzo wysokich niedoborów wody, które były główną przyczyną ograniczającą wysokie plony. Ale jednocześnie był to rok, gdzie po raz kolejny odmiany Hyvido, nasze odmiany jęczmienia mieszańcowego, pokazały swój olbrzymi potencjał i w wielu gospodarstwach pozwoliły uzyskać ponad przeciętne plony.

Wśród takich wyników można wymienić gospodarstwo Pana Karola Putza w Wielkopolsce, gdzie na mozaikowatych glebach o klasie IVa, IV b i V, odmiana SY Dakoota plonowała na bardzo wysokim poziomie 7,6 t/ha. Przerosło to oczekiwania samego gospodarza, który bardzo poleca tę kreację. W okolicach Płocka, w gospodarstwie Pana Gralewskiego odmiana SY Galileoo mocno przebiła plon 10 ton z hektara. W tej lokalizacji było to finalnie ponad 11,5 t. Na południu Polski, gdzie warunki były sprzyjające, w gospodarstwie Pana Mariusza Blecharza jęczmień hybrydowy odmiany SY Dakoota popisała się rekordowym plonem. Po zakończeniu zbiorów okazało się, że jej wydajność wyniosła niespełna 13 ton z hektara i była najwyżej plonującą odmianą w historii gospodarstwa.

Podobnych przykładów można przytaczać jeszcze wiele. Najważniejsze jest jednak to, że odmiany Hyvido, dzięki swoim innowacyjnym cechom radzenia sobie w zmiennych warunkach pogodowych i glebowych, pozwalają na uzyskanie maksymalnych możliwych plonów.

Farmer: Spójrzmy teraz na miniony sezon z drugiej strony, pod kątem zaprawiania. Seedcare Institute firmy Syngenta, którą Państwo reprezentują, został stworzony w celu oceny technologii zaprawiania nasion i doskonalenia formulacji zapraw. Prowadzone są w nim, ale też i na polskich polach produkcyjnych, badania dotyczące wpływu zaprawiania na wzrost i rozwój systemu korzeniowego zbóż. Do jakich wniosków można dojść po sezonie 2021/2022 i co można poradzić rolnikom na ten niewątpliwie trudny, nawet z geopolitycznego punktu, nowy sezon 2022/2023?

Jarosław Lustig: Zgadza się, Syngenta rok rocznie inwestuje w badania naukowe, aby na bieżąco móc odpowiadać na potrzeby zmieniającego się otoczenia. Każdy sezon jest inny, każdy bardzo ciekawy i każdy rzucający nowe wyzwania. Sezon 2021/2022 pokazał, że nie warto oszczędzać na środkach ochrony roślin. Początek roku był bardzo suchy i wielu rolników pokusiło się o tańsze zabiegi, bądź nawet z nich rezygnowało. Później przyszły deszcze i pojawiły się choroby kłosów.

O prawidłowej ochronie roślin należy pamiętać już na etapie zaprawiania, które swoją droga jest najtańszym z zabiegów, a czasami potrafi uratować 100 proc. plonu. Wartym zauważenia jest również fakt, iż badania naukowe pokazują, że zaprawy oparte o sedaksan poprawiają rozwój systemu korzeniowego, przyczyniając się do lepszego wykorzystania wody i składników pokarmowych przez rośliny jak również w przypadku wystąpienia suszy pozwalają roślinom lepiej przetrwać ten niekorzystny dla nich czas, a następnie przyspieszają proces ich regeneracji.

Materiał siewny jęczmienia pokryty zaprawą nasienną, fot. Syngenta

Farmer: Mimo to obserwując ceny środków produkcji, paliwa etc. rolnicy szukają oszczędności. Portfolio zapraw Syngenty jest bardzo bogate i można tam też znaleźć zarówno te z tzw. półki premium, ale też i tańsze rozwiązania. Jakie produkty polecacie szczególnie w tych dwóch wariantach?

Jarosław Lustig: W naszej ofercie każdy znajdzie produkt, który spełni jego oczekiwania, zarówno jeśli chodzi o skuteczność, jak i o cenę. Zachęcam do czytania etykiet rejestracyjnych, bo czasem może się okazać, że jednoskładnikowy produkt jednego producenta daje taką samą ochroną, co trójskładnikowy produkt innego. W portfolio firmy Syngenta warto zwrócić uwagę na zaprawę Maxim Power, która oprócz bardzo szerokiego spektrum zwalczanych chorób przyczynia się do lepszego rozwoju systemu korzeniowego, tym samym poprawia wigor roślin oraz zwiększa odporność roślin na stres wywołany przez suszę.

Bardzo ciekawą propozycją jest również zaprawa Maxim 025 FS. Jest to nasza najtańsza zaprawa, ale bardzo ciekawa, gdyż nie tylko można nią zaprawiać zboża, ale również rośliny strączkowe. Wszystkie zaprawy Syngenta wyróżnia wyjątkowa formulacja, dzięki której zaprawa bardzo ładnie nanosi się na ziarniaki, nie osypuje się z nich i praca z tym produktem jest czystą przyjemnością.

Farmer: Dzisiaj rozmawiamy też o odmianach jęczmienia hybrydowego. Czy rolnik ma szansę dopasować indywidualnie do swoich potrzeb zarówno konkretną kreację odmianową, ale też wybrać zaprawę, czy może w tym żonglować, czy zależne jest to np. od dystrybutora?

Jarosław Lustig: Całość jęczmienia hybrydowego jest zaprawiana zaprawą premium – Vibrance Star. Jest to idealne rozwiązanie dla jęczmienia właśnie, gdyż Vibrance Star jako jedyna zaprawa posiada rejestrację przeciw pałecznicy zbóż i traw ale również inne ważne w uprawie jęczmienia choroby – pleśń śniegową, zgorzel siewek czy głownię pylącą.

Krzysztof Kłódkiewicz: Tak, w kwestii zastosowanej zaprawy dla nasion Hyvido, postawiliśmy na topowe rozwiązanie, dlatego cały materiał siewny Hyvido oferowany w Polsce zaprawiony jest Vibrance Star. Natomiast portfolio hybrydowego jęczmienia ozimego firmy Syngenta zawiera produkty charakteryzujące się różnymi cechami. W tym sezonie Syngenta oferuje pięć odmian Hyvido na polskim rynku, będą to: SY Dakoota, SY Galileoo, SY Baracooda, Toreroo oraz Wootan. Dlatego też każdy rolnik ma możliwość wybrać odmianę która będzie jak najlepiej dopasowana do potrzeb zarówno klimatycznych, jak i do warunków glebowych czy też technologii stosowanych w gospodarstwie.

Wśród oferowanych w tym roku odmian znajdują się takie jak SY Dakoota, która charakteryzuje się bardzo wysoką zdolnością krzewienia oraz szybkim tempem wzrostu w początkowych fazach rozwojowych zarówno jesienią, jak i wiosną. Również warto zwrócić uwagę na odmianę SY Galileoo. Ona wyróżnia się znakomitym potencjałem plonowania oraz bardzo dobrą zimotrwałością, a swoje ponadprzeciętne plonowanie potwierdziła w ostatnich latach.

Farmer: Gdzie leży przewaga odmian jęczmienia hybrydowego Hyvido nad odmianami konwencjonalnymi?

Krzysztof Kłódkiewicz: Odmiany Hyvido wykorzystują efekt heterozji, co oznacza, że odmiany powstałe w wyniku krzyżowania form rodzicielskich posiadają wyższy wigor. Charakteryzują się wyższym potencjałem oraz posiadają cechy, których nie mają formy rodzicielskie. Na przykład u roślin Hyvido można zaobserwować lepiej rozbudowany system korzeniowy oraz mocniejsze źdźbła o grubszych ściankach. Wszystko to prowadzi do uzyskiwania wyższych, lepszych jakościowo plonów.

Dodatkowo odmiany mieszańcowe mają przewagę w trudnych, zmieniających się, stresowych warunkach, takich jak susza, przymrozki, nieregularne opady czy niskie lub wysokie temperatury. Efekt heterozji powoduje, że odmiany Hyvido mają lepszy rozwój początkowy przez co lepiej wykorzystują wodę, składniki pokarmowe. Lepiej się regenerują.

Przykładowe odmiany jęczmienia hybrydowego, fot. Syngenta

Farmer: Wywołał Pan do „tablicy” temat związany z wykorzystaniem wody i składników pokarmowych, który jest bardzo istotny w obecnych czasach. Po pierwsze ze względu na problemy związane z drogim i niepewnym rynkiem nawozów, zwłaszcza azotowych. Po drugie ze względu na kwestię występujących niedoborów wody. Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie odmiany Hyvido?

Krzysztof Kłódkiewicz: Tak jak już wcześniej wspominałem rośliny Hyvido charakteryzują się bardziej rozbudowanym systemem korzeniowym niż odmiany tradycyjne, przez co dużo lepiej pobierają wodę i składniki pokarmowe. Dzięki dłuższym korzeniom mogą sięgać do głębszych partii gleby, niedostępnych dla innych odmian jęczmienia.

Dodatkowo rośliny Hyvido charakteryzują się mocniejszymi źdźbłami o grubych ściankach. To powoduje, że powierzchnia transportowa składników pokarmowych jest większa u roślin hybrydowego jęczmienia ozimego, dzięki czemu transport substancji jest lepszy i bardziej efektywny, co przekłada się na wyższe plony i lepszą jakość.

Farmer: Chcę na koniec wrócić jeszcze do tematyki zaprawiania i agrofagów przed którymi zabieg ten ma chronić wschodzące siewki. Syngenta ma w swoim portfolio zaprawy, które są też zarejestrowane przeciwko pałecznicy zbóż i traw, co nie jest takie oczywiste. Czy rolnicy wybierając konkretny produkt pytają właśnie o ochronę przed tą chorobą?

Jarosław Lustig: Pałecznica zbóż i traw staje się coraz to większym problemem w naszym kraju. Występuje lokalnie, ale sieje spore spustoszenie na plantacjach jęczmienia (i nie tylko). W okresie wczesnowiosennym dostajemy sporo pytań od rolników odnośnie tej choroby. Niestety nalistnie nie da się jej zwalczyć. Jedyną szansą na ograniczenie występowania pałecznicy zbóż i traw jest zaprawianie zbóż stosując zaprawę Vibrance Star. W minionym sezonie zdarzały się sytuacje, że rolnicy musieli likwidować całe plantacje właśnie z powodu pałecznicy.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.