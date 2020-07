Jęczmień od 500 do 600, rzepak od 1600 do 1710 zł/t

Trwają tzw. małe żniwa. Zbieramy dla Państwa na bieżąco ceny surowców rolnych. Obecnie tona ziarna jęczmienia kosztuje od 500 do 600 zł netto, a tona nasion rzepaku od 1600 do 1710 zł netto.

Nie bez znaczenia opisujemy ceny tych dwóch gatunków roślin, bo to one obecnie są zbierane. O ile żniwa jęczmienia trwają w najlepsze, to te rzepakowe ruszyły w tym tygodniu.

Co z plonami? W punktach skupu informowano nas, że w wypadku jęczmienia tegoroczna wydajność jest całkiem dobra i kształtuje się w przedziale od 6,5 do 8 t/ha. Ziarno czasem bywa wilgotne, ale takie przypadki zdarzają się sporadycznie, zdarza się też, że surowiec ma niską gęstość. Przeważnie oscyluje ona wokół 64 kg/hl. Ceny ziarna są raczej niskie i praktycznie nie przekraczają 600 zł/t netto.

Co z rzepakiem? Ten zbierany jest już na coraz większej powierzchni. Wydajność nie jest jednak taka, jakiej rolnicy by sobie oczekiwali. Wiele zależy od stanowiska, ale oscyluje ona od 2,5 do 3,8 t/ha. Poza tym notowane jest niskie zaolejenie. Co prawda, jak dowiadujemy się w skupach, jest ono wyższe niż w roku ubiegłym, gdzie kształtowało się ono na poziomie 37-38 proc. Teraz wynosi ono przeważnie 39-40 proc. Rzadko się zdarza, aby zaolejenie było wyższe niż 42 proc. Warto zwrócić uwagę, że firmy poszukują nasion z wysoką zawartością tłuszczu i standardowe ceny dedykowane są do partii o zawartości oleju 40 proc., a wyższe ceny – powyżej 42 proc. (inaczej są potrącenia).

Małe żniwa u nas rozpoczęły się wczoraj! ;) To czas szczególny dla nas, bo zbieramy to nad czym pracowaliśmy i dla wszystkich konsumentów, bo za chwilę trafi to w różnej postaci na ich pola 😀 pic.twitter.com/aZUdtytoM1 — Michał N (@RolnikN) July 15, 2020

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 15 lipca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 693,

- żyto konsumpcyjne – 475.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu

- skup wstrzymany.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- skup wstrzymany.

Osadkowski

- jęczmień konsumpcyjny – 540,

- rzepak – 1650.

Golpasz Janowiec Wielkopolski

- pszenica – 790,

- pszenżyto - 650,

- jęczmień paszowy – 600.

Młyn-Pol – skup wstrzymany.

ZPZM Kruszwica

- pszenica – 750,

- żyto – 520,

- jęczmień – 570.

Elewator Sieradz

- jęczmień – 530.

Gołańcz Piast

- jęczmień paszowy – 550.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 670-700,

- jęczmień – 550,

- rzepak – 1660.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- jęczmień konsumpcyjny – 570,

- jęczmień paszowy – 550.

F.H.U. Gawor

- jęczmień – 540,

- rzepak – 1620.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 480,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- rzepak – 1600,

- kukurydza sucha – 600.

Rol-Prem

- jęczmień – 570,

- rzepak – 1670 (zaolejenie 40 proc.),

- rzepak – 1710 (zaolejenie 42 proc.).

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 690,

- pszenica paszowa – 640,

- jęczmień – 570,

- żyto paszowe - 500,

- pszenżyto – 580,

- owies – 500,

- rzepak – 1680,

- kukurydza sucha – 750,

- kukurydza mokra – 420.

PHU Łukasz Kaczmarek

- jęczmień – 560.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna - 650,

- pszenica paszowa – 600,

- pszenżyto – 490,

- żyto - 450,

- jęczmień konsumpcja - 500,

- rzepak – 1550,

- kukurydza sucha – 650,

- owies – 450.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- pszenica paszowa – 650,

- jęczmień – 600,

- żyto konsumpcyjne – 550,

- żyto paszowe – 550,

- pszenżyto – 600,

- rzepak 1680.

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna – 680,

- pszenica paszowa – 650,

- pszenżyto – 590,

- jęczmień – 590,

- rzepak – 630.