W odchwaszczaniu zbóż jesienią koncentrujemy się na zwalczaniu miotły zbożowej. Dobry program herbicydowy powinien zwalczać także szerokie spektrum gatunków dwuliściennych. Jak podejść do strategii zwalczania chwastów w zbożach w roku 2023, aby zminimalizować ryzyko konieczności wykonania poprawek na wiosnę?

Trwają siewy zbóż. Czas pomyśleć o jesiennej strategii zwalczania chwastów w zbożach.

W wielu regionach jest sucho. W takich warunkach trudno ustalić optymalny termin zwalczania chwastów.

Dobry skonstruowany program odchwaszczania musi uwzględniać także strategię antyodpornościową. Zwracać uwagę powinniśmy szczególnie na miotłę zbożową.

Jak podejść do walki z chwastami w roku 2023 oraz na jakich substancjach czynnych warto budować jesienny program ochrony? O tym rozmawiamy z Marcinem Bystrońskim, menedżerem ds. upraw rolniczych Innvigo.

Dobry program herbicydowy dla zbóż ozimych powinien uwzględniać szerokie spektrum zwalczanych gatunków chwastów. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż w zależności od przedplonu, terminu siewu czy technologii uprawy na polach możemy mieć do czynienia z różnymi przypadkami.

W przeciętnym zmianowaniu najczęściej występującymi gatunkami są: miotła zbożowa, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przytulia, samosiewy przedplonu i wiele innych.

Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach powinno być ukierunkowane na zwalczanie miotły zbożowej. Siewki licznie się pojawią po większych opadach deszczu Fot. AK

Kiedy zwalczać chwasty w zbożach?

Niestety ten sezon jest wyjątkowy. Brak opadów oraz wysokie temperatury jakie notowaliśmy we wrześniu będą wpływać nie tylko na tempo wschodów zbóż, ale także i chwastów.

Na przesuszonych stanowiskach chwasty wschodzą nierównomiernie, co utrudnia wyznaczenie optymalnego jesiennego terminu ich zwalczania. Obserwacja pola dostarczy wielu argumentów, ważnych z punktu widzenia podejmowanych decyzji.

Jak dobierać substancje czynne do jesiennego zabiegu odchwaszczania zbóż?

W tworzonych programach herbicydowych znajdują się zarówno substancje czynne o działaniu doglebowym jak i nalistnym. Pierwsze tu wymienione do działania potrzebują wilgoci glebowej, drugie – powierzchni liści, która musi przyjąć herbicyd.

Dlatego jak radzi Bystroński z Innvigo, generalnie najlepiej wykonywać zabieg, kiedy zboża są w fazie 2.-3. liścia. Wówczas wschodzącą miotłę zbożową ograniczyć można zarówno substancjami doglebowymi jak i działającymi nalistnie. Zwracać należy jednak na stan zachwaszczenia pola gatunkami dwuliściennymi. Do ich eliminacji najczęściej stosuje się substancje działające nalistnie, stąd muszą siewki tych gatunków pojawić się już na polu.

Strategia antyodpornościowa na miotłę zbożową

Naukowcy alarmują, że w Polsce miotła zbożowa coraz częściej wykazuje odporność na herbicydy z grupy 2 (dawniej grupa B) (HRAC) czyli tzw. ALS-y. Na bazie tych substancji tworzone są programy do wiosennego zwalczania chwastów. Zwalczając miotłę zbożową jesienią realizujemy z automatu strategię antyodpornościową. Jak tłumaczy Bystroński, najczęściej w programach jesiennych pojawia się flufenacet jako substancja czynna dobrze radząca sobie z tym gatunkiem i jednocześnie miotła nie wykazuje na nią póki co odporności.

Substancje, które są dobierane do zestawu, najczęściej mają za zadanie wspomóc miotłobójcze działanie flufenacetu oraz zwalczyć chwasty dwuliścienne. Jak dodaje ekspert, zwalczanie miotły wiosną z racji przedłużających się chłodów lub nadmiernych opadów bywa zbyt długo odkładane w czasie. Co więcej wiosenne odchwaszczanie jest także droższe.

Na co postawić w sezonie 2023?

Najlepiej tworzyć tak program ochrony, aby to było mocne uderzenie w chwasty i obejmowało swoim zasięgiem wiele gatunków.

Jeśli zestawimy to z dobrymi warunkami do aplikacji herbicydu (optymalna wilgotność gleby, temperatura powietrza oraz faza rozwojowa chwastów) mamy duże szanse, że unikniemy zabiegów poprawkowych na wiosnę.

Bystroński do zastosowań jesiennych poleca dwa nowe herbicydy z oferty Innvigo tj: Cezaro 574 SC lub Trivino 955,5 SC.

Cezaro to fabryczna mieszanina trzech substancji czynnych i zawiera:

flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów, grupa HRAC 15 (dawnej K3) – 312 g/l (25.83%),

diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów, grupa HRAC 12 (dawnej grupy F1) – 250 g/l (20.7%),

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn grupa HRAC 2 (dawnej grupa B).– 12 g/l (0.99%)

Trivino 955,5 SC z kolei to: flufenacet, diflufenikan, penoksulam. Zaleca się go stosować łącznie z preparatem Rassel 100 SC (florasulam).

Oba rozwiązania można stosować od fazy pierwszego liścia zbóż do fazy połowy krzewienia BBCH 11-25. Optymalnie w fazie dwóch – trzech liści (BBCH 12-13). Jednak jak zaznaczał Bystroński właściwy termin zabiegu powinien być ściśle uzależniony od warunków polowych. Co ważne rozwiązania te można stosować we wszystkich powszechnie uprawianych gatunkach zbóż ozimych tj. w jęczmieniu ozimym, życie ozimym, pszenżycie ozimym oraz pszenicy ozimej.