Jakie są szacunki względem plonowania zbóż w tym sezonie? Co zrobić, by usprawnić tranzyt zbóż z Ukrainy przez Polskę? Na te pytania odpowiedział Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w rozmowie z farmer.pl

Według prezesa PZPRZ Stanisława Kacperczyka, ze względu na warunki pogodowe oraz mniejsze ilości zastosowanych nawozów, tegoroczne zbiory zbóż mogą być mniejsze.

Tanie ziarno z Ukrainy zalewa Polskę powodując obniżenie cen zbóż w krajowych skupach. Co zrobić, by usprawnić logistykę ziarna przez kraj?

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią COVID-19 w tym roku reaktywowany zostaje projekt wymiany młodych rolników Polska-Teksas.

Podczas spotkania uczestników wymiany młodych rolników Polska-Teksas mieliśmy okazję rozmawiać ze Stanisławem Kacperczykiem, prezesem Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Kacperczyk: Wydaje się, że zbiory zbóż będą niższe niż w ubiegłym roku

Jak wiadomo, za nami sucha i zimna wiosna, która zdecydowanie zredukowała składowe plonowania zbóż, jak na przykład obsadę kłosów na metrze kwadratowym, czy liczbę pięterek w kłosach. Do tego należy dodać mniejszą ilość wysianych nawozów, które zwyczajnie były tak drogie, że rolnicy zastosowali niezbędne minimum. Jak wobec tego Związek szacuje tegoroczne plonowanie względem roku ubiegłego? - Byliśmy pełni obaw o tegoroczne zbiory, jednak ostatnie opady zniwelowały ten brak wody i mamy nadzieję, że jest szansa, na uzyskanie określonych plonów - mówił prezes. - Jeśli chodzi o oziminy to czerpały one zapas wody z okresu zimowego. Myślę, że w wielu gospodarstwach rolnicy nie zastosowali albo ograniczyli zużycie nawozów azotowych i wieloskładnikowych, także ciężko na chwilę obecną określić wysokość zbiorów. Wydaje się, że zbiory będą chyba niższe niż w roku ubiegłym - powiedział niepewnie Stanisław Kacperczyk.

Pomoc Turcji niezbędna w eksporcie ukraińskiego zboża?

Ostatnio gorącym tematem w polskim rolnictwie jest transfer zbóż z Ukrainy przez Polskę, co powoduje obniżenie cen skupu na rodzimym rynku, a także, mówiąc delikatnie, niepokoi wielu polskich rolników. Spotkanie z prezesem związku rolniczego to idealna okazja, by zapytać u źródła, co takiego Stany Zjednoczone, Kanada czy Unia Europejska powinny zrobić, by usprawnić tranzyt ukraińskiego zboża do polskich portów? - Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyeksportowanie tego zboża z pomocą Turcji prosto z portów w Ukrainie. Turcja chce się zaangażować i chce nadzorować statki ze zbożem, i to jest chyba jedyna droga, która umożliwiłaby transport tak dużych ilości ziarna - zaczął prezes Stanisław Kacperczyk. - Jeżeli chodzi o transport przez kraje Unii Europejskiej jak Rumunia czy Polska to będą problemy, bo my jako kraj, nie jesteśmy przygotowani do tego, aby przemieścić przez Polskę taką ilość zboża. A poza tym nasza infrastruktura portowa nie jest do tego przygotowana - powiedział Kacperczyk.

Wymiana młodych rolników Polska-Teksas - reaktywacja projektu po pandemii

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jest odpowiedzialny za organizację po polskiej stronie wymiany młodych rolników Polska-Teksas. Jak mówi prezes Kacperczyk, pomysł na realizację projektu zrodził się wraz profesorem z Teksasu Jimem Mazurkiewiczem, kiedy spotkali się podczas wyjazdu studyjnego dla rolników do Teksasu. - Usiedliśmy i zaczęliśmy się zastanawiać co możemy zrobić dla młodych rolników. Ze swoich doświadczeń wiedziałem, że praktyki są rzeczą nieocenioną jeśli chodzi o pozyskanie nowych doświadczeń. I wtedy padł pomysł by zrobić wymianę młodych rolników - opowiedział Stanisław Kacperczyk. - Jest to wymiana dwustronna - rolnicy z Teksasu również przyjeżdzają do nas.

- Naprawdę raduje się serce, jeżeli możemy mówić, że kilkudziesięciu młodych rolników z całej Polski wyjechało do Teksasu i uczestniczyło w tym programie. Dzisiaj nam te osoby relacjonowały, jakie konkretne korzyści im i ich gospodarstwom ta wymiana przyniosła - powiedział Stanisław Kacperczyk. - W tym roku mamy wymianę jednostronną, bowiem strona amerykańska obawiała się pandemii i wojny w Ukrainie. Była także obawa, czy wymiana z naszej strony dojdzie do skutku, jednak podjęliśmy z profesorem Mazurkiewiczem decyzję, że działamy, bo później trudno będzie zacząć od nowa - dodał na zakończenie prezes PZPRZ Stanisław Kacperczyk.

Zachęcamy do obejrzenia całej rozmowy w filmie poniżej.