Kazachstan w sezonie 2021/2022 zwiększył 3,5-krotnie do 354,3 tys. ton eksport pszenicy do UE; Fot.pixabay.com

Według biura statystyki Kazachstanu, eksport pszenicy z tego kraju w sezonie 2021/2022 wyniósł 6,1 mln ton, co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku.

Uzbekistan w sezonie 2021/2022 kupił 2,8 mln ton kazachskiej pszenicy (spadek o 15 proc. rok do roku), a Tadżykistan – 923,8 tys. ton (spadek o 5 proc. rok do roku). Za to Iran znacząco zwiększył zakupy kazachskiej pszenicy do 766,9 tys. ton, co oznacza wzrost o 26 proc. rok do roku.

Kazachstan w sezonie 2021/2022 zwiększył 3,5-krotnie do 354,3 tys. ton eksport pszenicy do UE. Głównymi unijnymi odbiorcami zboża były Włochy (324 tys. ton), Łotwa (15,4 tys. ton) i Polska (13,2 tys. ton).

APK-Inform prognozuje w sezonie 2022/2023 eksport kazachskiej pszenicy na poziomie 7 mln ton, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku.