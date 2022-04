Komisja Europejska zaproponowała dziś zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy też produktów rolnych. Wniosek musi teraz zostać rozpatrzony i uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Jak podaje Komisja Europejska, propozycja oznaczałaby również zawieszenie na rok wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali.

- Ten dalekosiężny krok ma pomóc w zwiększeniu eksportu Ukrainy do UE. Pomoże złagodzić trudną sytuację ukraińskich producentów i eksporterów w obliczu inwazji militarnej Rosji – Informuje Komisja w komunikacie prasowym.

- Niesprowokowana i nieuzasadniona agresja Rosji poważnie wpływa na ukraińską gospodarkę. Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim na temat sposobów wspierania gospodarki, poza udzielaną przez nas pomocą finansową i dotacjami. Obydwoje zgadzamy się co do kluczowego znaczenia szybkiego i szerokiego zawieszenia ceł importowych dla pobudzenia gospodarki Ukrainy. Krok, który podejmujemy dzisiaj, jest odpowiedzią na to wezwanie. Znacznie ułatwi eksport ukraińskich towarów przemysłowych i rolnych do UE. W tych strasznych czasach nadal wspieramy Ukrainę – powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, cytowana w komunikacie prasowym.

UE🇪🇺 zdejmie cła na towary importowane z 🇺🇦.



W przypadku zbóż cła na kukuydzę już były zerowe, a w przypadku pszenicy 12€ w ramach kontyngentu.

Nie spodziewam się jednak dużego importu pszenicy, głównie z uwagi na oganiczenia logistyczne. https://t.co/IaZwK3K0rI — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) April 27, 2022

- Unia Europejska nigdy wcześniej nie wprowadziła takich środków liberalizacji handlu, które są bezprecedensowe w swojej skali: przyznanie Ukrainie zerowej taryfy celnej, zerowego dostępu do kontyngentów na rynek UE. Od początku rosyjskiej agresji UE priorytetowo traktowała znaczenie utrzymania gospodarki Ukrainy – co jest kluczowe zarówno dla jej wygrania w tej wojnie, jak i powrotu na nogi po wojnie. Środki te bezpośrednio pomogą ukraińskim producentom i eksporterom. Wzbudzą zaufanie do ukraińskiej gospodarki i wyślą silny sygnał, że UE zrobi wszystko, aby pomóc Ukrainie w potrzebie - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

Jak podano, UE podejmuje również działania, aby ułatwić lądowy transport towarów, tak aby pomóc wyeksportować ukraińskie produkty, zwłaszcza rolne. Na przykład Komisja rozpoczęła już liberalizację warunków dla ukraińskich kierowców ciężarówek przewożących towary między Ukrainą a UE, a także ułatwianie tranzytu i korzystanie z infrastruktury UE w celu kierowania ukraińskiego eksportu do krajów trzecich.