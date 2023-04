W tym roku Komisja Europejska spodziewa się ilości zboża w UE-27 na poziomie 287,9 mln ton; byłoby to o 8,4 proc. więcej niż w 2022 r. Pozytywny rozwój wynika z przewidywanych lepszych zbiorów. Pięcioletnia średnia zostałaby tym samym przekroczona o 2,6 proc.

Jako powód swojej optymistycznej oceny eksperci KE podają głównie wzrost plonów. Na ubiegłoroczną produkcję duży wpływ miały upały i susza.

Oczekuje się znacznego wzrostu zbiorów kukurydzy

W sezonie 2023/2024 Komisja Europejska spodziewa się ilości pszenicy miękkiej na poziomie 130,9 mln ton, po szacunkowych 126 mln ton w poprzednim roku. Ponadto zbiory jęczmienia mają wynieść 54,2 mln ton, co odpowiadałoby wzrostowi o 2,7 mln ton. Jednak największy wzrost prognozowany jest dla zbiorów kukurydzy, bo prawie o jedną czwartą do 65 mln ton.

Nieznaczny wzrost popytu na zboże

Według szacunków KE unijne zapotrzebowanie na zboża w sezonie 2023/2024 prawdopodobnie wzrośnie o 0,2 proc. do 254,2 mln ton w porównaniu z obecnym sezonem. Z tego 156,5 mln ton powinno przypadać na zboża paszowe, co w przybliżeniu odpowiadałoby poziomowi z poprzedniego roku. Oczekuje się, że przyczyną tej stabilizacji będą niższe ceny zbóż. Jednak średni wolumen z ostatnich pięciu lat byłby większy o 3,4 proc. Jednocześnie oczekuje się, że popyt na zboże konsumpcyjne wzrośnie o 0,5 proc. do 59,5 mln ton wraz ze wzrostem populacji.

Eksport zboża wzrośnie, import spadnie

Komisja Europejska szacuje, że wspólnotowy eksport zboża w nadchodzącym sezonie wyniesie 47,9 mln ton. Odpowiadałoby to wzrostowi o 3,7 mln ton, czyli o 8,3 proc. w porównaniu z obecnym sezonem. Ten pozytywny rozwój jest uzasadniony spodziewanymi lepszymi zbiorami. Według szacunków na sezon 2022/2023 eksport pszenicy powinien ponownie wynieść około 32 mln ton. Z kolei eksport kukurydzy i jęczmienia prawdopodobnie wzrosną odpowiednio o 2,6 mln ton do 4,6 mln ton i 1 mln ton do 10 mln t.

Z drugiej strony, według prognozy KE, import zboża do UE od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. spadnie o 8,8 mln ton do 26,3 mln ton, czyli prawie o jedną czwartą, w porównaniu z analogicznym okresem obecnego sezonu. Mówi się, że 18 mln ton to kukurydzy byłoby to o 5 mln ton mniej niż w bieżącym sezonie. Ponadto przewiduje się zmniejszenie importu pszenicy miękkiej o 3,5 mln ton do 4 mln ton.

W rezultacie Komisja Europejska prognozuje, że UE w sezonie 2023/2024 będzie w 113 proc. samowystarczalna zbożowo. To o 8 punktów procentowych więcej niż w sezonie trwającym do końca czerwca.