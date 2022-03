Kiedy i jak dokrzewić pszenicę

Końcowy plon ziarna zależy w dużym stopniu od obsady kłosów na jednostce powierzchni. Gdy jest zbyt niska, warto rośliny pobudzić wiosną do krzewienia. W sezonie 2022 może to być szczególnie potrzebne.

Już wiemy, że będzie to jeden z najtrudniejszych sezonów pod kątem kosztów produkcji. Ceny nawozów, w szczególności azotu, są bardzo wysokie, a nie wiemy jeszcze, co może się wydarzyć. Zima rozpoczęła się wcześnie jak nigdy w ostatnich kilkunastu latach i nadal nie powiedziała ostatniego słowa, bowiem jak mówi przysłowie, idzie luty – obuj buty. Ryzyko wymarznięć w całym sezonie jest w tym miesiącu największe.

Szybsze niż w ubiegłych latach zakończenie wegetacji jesiennej nie sprzyjało w szczególności plantacjom zasianym późno, po schodzących z pola: kukurydzy ziarnowej, ziemniaku, buraku cukrowym. Na takich stanowiskach często pszenica ma zaledwie 2-3 liście i nie rozpoczęła fazy krzewienia. Problemy na pewnych obszarach mogą być też z obsadą, w szczególności na glebach cięższych. Podczas gdy na glebach lekkich wschody oscylowały w granicach 90 proc., to na glinach wartość ta spadała do 60-70 proc.

Nadzieją dla słabo rozwiniętych zbóż jest szybkie nadejście wiosny dające roślinom możliwość wznowienia wegetacji i przedłużające czas na wiosenne krzewienie. W pewnym stopniu także poprzez agrotechnikę możemy wesprzeć ten proces. Jak? Sprawdźmy.

Krzewienie pszenicy

U zbóż po rozwinięciu się 3. liścia rozpoczyna się faza krzewienia. Od tego momentu zaczyna pojawiać się węzeł krzewienia, z którego wyrastają kolejne pędy przeobrażające się później w źdźbła i kłosy. Wyrastają także dodatkowe korzenie przybyszowe, a roślina zakrywa powierzchnię pola. Co ciekawe, przez blisko 6 pierwszych miesięcy rozwoju (od października do marca) roślina gromadzi zaledwie 10 proc. całkowitej suchej masy, a żadne z liści z tego okresu nie utrzymają się do kwitnięcia. Także z pędów, które wytworzy (czasami kilkanaście na jedną roślinę), tylko 2-3 będą kłosonośne, bowiem rozwój wielu z nich zatrzymuje się w różnych terminach i to, ile ostatecznie będzie kłosów, zależy od warunków środowiskowych. Dla osiągniecia jednak wysokiego plonu nadmiar pędów i liści (w pewnych granicach) jest konieczny. Roślina bowiem ma dzięki temu większą powierzchnię asymilacyjną liści, którymi przy ograniczonym promieniowaniu wiosennym może lepiej syntezować składniki. Ma zapas składników pokarmowych, które redystrybuuje do budowanych organów. Zgromadzone substancje są w szczególności ważne na stanowiskach mniej zasobnych i żyznych. Patrząc na to zagadnienie natomiast z innej strony, można zauważyć, że szansą na zrekompensowanie małej powierzchni liści i rozkrzewień jest dostarczenie roślinie w dużej ilości łatwo dostępnych składników pokarmowych.

W zależności od gatunku zboża ozimego krzewienie następuje tylko jesienią lub jesienią i wiosną. Najbardziej plastyczna pod tym kątem jest pszenica, która w całości może krzewić się wiosną i z tego powodu również ma najszerszy termin siewu. Późny siew powoduje jednak, że wszystkie fazy rozwojowe ulegają skróceniu, bowiem na roślinę nieubłaganie oddziałuje długość dnia. Im bliżej żniw, tym optymalne i późno zasiane plantacje zrównują się w rozwoju.

Azot i spółka

Tak jak ilość rozkrzewień jesienią zależy od terminu siewu i żyzności stanowiska, tak i wiosną dostępność składników pokarmowych jest głównym czynnikiem zwiększającym krzewistość. I o ile na pierwszym miejscu stawia się azot, to obok niego należy uwzględnić pozostałe makro- i mikroskładniki, a także pH.

Azot jest pierwiastkiem najsilniej plonotwórczym i oddziaływującym fizjologicznie na roślinę. Plantacje nierozkrzewione lub słabo rozkrzewione powinny wiosną, od samego początku wegetacji otrzymać wysokie dawki tego składnika w formie saletrzanej. Mówi się często o dawce nawet 100 kg N/ha (340 kg/ saletry amonowej). W innych zaleceniach pisze się o podaniu 50 proc. całkowitego azotu w pierwszej dawce na takiej plantacji.

Warto jednak indywidualnie podchodzić do zaleceń i uwzględniać płytki początkowo system korzeniowy zbóż, możliwość wystąpienia silnych deszczów lub wiosennej suszy i pod takie ryzyko dobierać również strategię. Nie bez znaczenia jest także stosowanie nawozów organicznych. Gospodarstwa z produkcją zwierzęcą, nawożąc pola przez kilkanaście lat, budują zasobność choćby w azot. Wyniki badań azotu mineralnego w takich gospodarstwach mogą pozytywnie zaskoczyć.

Efektywność wykorzystania azotu zwiększa się w warunkach optymalnej dostępności pozostałych składników. W pierwszej kolejności powinno rozważyć się zasilenie plantacji w siarkę. Składnik ten wolno przemieszcza się w roślinie, a jego niedobór hamuje rozwój nowych organów. Niskie zawartości występują głównie na glebach piaszczystych, ubogich w materię organiczną. Najlepszym wyborem jest zastosowanie kizerytu (100 kg/ha) jeszcze przed ruszeniem wegetacji. Dostarczy on dodatkowo łatwo dostępny magnez. Możemy wesprzeć rośliny, także wykonując zabiegi nalistnie z wykorzystaniem siarczanu magnezu i mocznika.

U młodych roślin, szczególnie wczesną wiosną, w warunkach mokrej i zimnej gleby dużą rolę odgrywa fosfor. Roślina zaczyna go pobierać już od fazy 2-3. liści, kiedy przestaje korzystać z zasobów ziarniaka. Analizując krzywą pobierania fosforu, widać, że najwyższy pobór jest w momencie krzewienia i na początku wiosennego wzrostu. Zimna, wilgotna gleba ogranicza jednak pobieranie tego pierwiastka. Jeśli dostateczne nawożenie nie zostało wykonane jesienią, można jeszcze zastosować fosfor wiosną, choć nie będzie już on tak efektywny, bowiem z trudnością przenika w głąb profilu glebowego. Należy tutaj zaznaczyć, że celem rolnika powinno być zbudowanie zasobności gleby w fosfor przynajmniej na średnim poziomie. Efektywność jednorazowego nawożenia nigdy nie będzie taka sama, jak dostępność składnika z zasobów glebowych.

Obok fosforu i siarki warto zwrócić uwagę także na mangan, który pozytywnie oddziałuje na krzewienie zbóż, zwiększa zimotrwałość, poprawia pobieranie fosforu.

Dokrzewienie regulatorem

Kiedy zadbaliśmy o odpowiednie odżywienie, rozpocznie się wegetacja roślin, pojawią się nowe korzenie przybyszowe na pszenicy, możemy wówczas rozważyć zastosowanie regulatora wzrostu w celu polepszenia krzewistości produkcyjnej. Wskazane będzie to na plantacjach, które mają mniej niż 600-700 pędów na m2. Granicznym terminem jest koniec krzewienia, który najczęściej przypada na przełomie marca/kwietnia (po zrównaniu długości dnia i nocy).

Najpopularniejszą substancją używaną w tym celu jest chlorek chloromekwatu (CCC). Na dziś w krajowym rejestrze ochrony roślin zarejestrowanych jest 17 preparatów zawierających w swoim składzie CCC. Występują one w różnych koncentracjach, od 300 do 750 g s.cz./l preparatu. Powoduje on zmniejszenie dominacji pędu głównego – hamuje go, dając możliwość rozwoju pędom bocznym. Zalecana dawka to 300-350 g substancji czynnej na ha. Nie należy jednak oczekiwać cudów po zastosowaniu go. Efekt przyrostu liczby źdźbeł mieści się w granicach kilku procent. Nawet jednak ten 5 proc. wzrostu liczby rozkrzewień może przełożyć się na podobnie procentowy wzrost plonu. Głównym bowiem limiterem plonu jest obsada kłosów i gdy jest ich za mało, każdy jest na wagę złota. Zapamiętajmy też, że herbicydy stosowane w tym okresie z grup regulatorów wzrostu, triazole, mikroelemnty wzmacniają działanie regulacyjne.