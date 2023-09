Po upłynięciu optymalnego terminu siewu mamy do wyboru siew w terminie opóźnionym lub uprawę odmian przewódkowych (fot. JŚ-S).

Zgodnie z zalecanymi terminami siewu zbóż ozimych, to już niemal ostatni dzwonek na zasiew w terminie optymalnym. W części kraju siew na przełomie września i października balansuje już na krawędzi opóźnienia, innym zostało jeszcze kilka dni. Przypominamy optymalne terminy.

Susza i ciepły wrzesień nie skłaniały w tym roku rolników do wczesnych zasiewów zbóż ozimin.

Według ustalonych zaleceń optymalny termin na zasiew jęczmienia ozimego już minął.

Pozostają ostatnie dni do końca optymalnych terminów siewu pszenżyta i żyta w części kraju.

Pszenica najlepiej ze wszystkich zbóż ma największą tolerancję na opóźnienie siewu.

Według praktyków zalecane optymalne terminy siewu ozimin straciły na aktualności i powinny być zdefiniowane od nowa.

Jęczmień ozimy pierwszy do siewu

Efekty siewu jęczmienia ozimego w danym terminie w dużej mierze zależą od przebiegu pogody jesienią. Gdy zima przychodzi szybko - lepiej sprawdza się wczesny siew, wtedy jęczmień zdąży dobrze się rozkrzewić i zahartować. Im dłuższa i cieplejsza jesień, tym lepszym wyborem okazuje się siew późniejszy. Wówczas nie rozrasta się zbyt mocno, jest mniej narażony na choroby i szkodniki.

Według zaleceń optymalne terminy siewu jęczmienia ozimego przypadają:

10–15 września w rejonach wschodnich,

12–18 września w rejonie centralnym,

16–20 września w rejonach zachodnich kraju

do 25 września w rejonie południowo-zachodnim.

Dla odmian hybrydowych zalecany termin zasiewu jest o kilka dni dłuższy. Niemniej optymalne terminy dla całego kraju już minęły. Spóźnionym zaleca się sprawne przystąpienie do zasiewów i zwiększenie normy wysiewu o ok. 10-20 proc.

Żyto słabo znosi opóźnienia

Żyto i pszenżyto to gatunki, które "w kolejce" do zasiewu powinny być zaraz po jęczmieniu. Żyto źle reaguje na późny siew, bowiem ten gatunek krzewi się produktywnie jesienią i potrzebuje na ten proces ok. 6 tygodni wegetacji przed wejściem w spoczynek zimowy.

Zgodnie z ustaleniami optymalne terminy siewu żyta ozimego to:

północny wschód kraju: 5-15 września,

centrum i południowy wschód kraju: 15-25 września,

zachód i południowy zachód kraju: 20-30 września,

Pomorze Zachodnie: 25 września-5 października.

Odmiany hybrydowe żyta należy wysiać o 3-5 dni wcześniej, niż zalecane przez IUNG w poszczególnych regionach terminy siewu. Zachowanie odpowiedniego terminu siewu pozwoli zapewnić odpowiednio długi okres wegetacji jesiennej oraz właściwy rozwój systemu korzeniowego roślin.

W pszenżycie termin zależny od genów

Obecność genów żytnich w pszenżycie wpływa na niską tolerancję tego gatunku na opóźnienie siewu. Podobnie jak w przypadku żyta, pszenżyto krzewi się głównie jesienią. Pszenżyta w typie pszennym i duża część odmian krótkosłomych mają pewne, choć niewielkie możliwości dokrzewienia wiosną i lepiej znoszą późniejszy siew. Pszenżyto w typie żytnim, jeżeli nie rozkrzewi się do momentu spoczynku zimowego, to nie "nadrobi zaległości" wiosną i bezpowrotnie stracimy jego potencjał plonotwórczy.

Optymalne terminy siewu dla pszenżyta ozimego na terenie kraju to:

w północno-wschodniej części Polski: między 5 a 20 września,

w południowo-wschodniej, centralnej i północnej części Polski: miedzy 10 a 25 września,

w zachodniej części Polski: od 20 września do 5 października.

Pszenica daje swobodę

Pszenica ma zdolność do krzewienia zarówno jesienią, jak i wiosną, co przekłada się na największą ze wszystkich zbóż tolerancję na opóźniony siew. Pszenica może być siana w zasadzie od września do grudnia w zależności od regionu bez większego uszczerbku na plonie. Należy jednak pamiętać, że nadmierne, nieuzasadnione i nierekompensowane odpowiednią pielęgnacją łanu opóźnianie siewu pszenicy ozimej jest decyzją ryzykowną.

Poniżej podajemy zalecane optymalne, a w nawiasie obok dopuszczalne opóźnione terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce: