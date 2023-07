Kiedy zgłosić rzepak i pszenicę do systemu Integrowanej Produkcji?

Podziel się

Póki co opracowane są metodyki w Integrowanej Produkcji dla rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej; Fot. AK

To ostatni dzwonek, aby zgłosić rzepak ozimy do systemu integrowanej produkcji. Coraz mniej czasu na to mają także producenci zbóż ozimych. Jednym z warunków uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia upraw podmiotowi certyfikującemu. Trzeba to zrobić na co najmniej 30 dni przed siewem.

PARTNERZY SERWISU

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Od tego roku w ramach PROW 2023-2027 i wdrożono ten system do dobrowolnych ekoschematów. Dzięki temu rolnik może uzyskać dodatkowe i wsparcie za realizację tego systemu. Rolnik, który chce realizować Integrowaną Produkcję musi spełnić szereg wymogów. Lista jest długa, a dodatkowo każda uprawa ma opracowane swoje wymogi, które są ujęte w metodykach Integrowanej Produkcji. Metodyki IP Niestety nie wszystkie gatunki doczekały się jeszcze metodyk. W przypadku upraw ozimych opracowane są one dla rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej. Dostępne one są na stronie PIORIN. Czytaj więcej Rzepak ozimy w systemie integrowanej produkcji Czytaj więcej Pszenica ozima w systemie integrowanej produkcji Jak przystąpić do systemu jakości Integrowana Produkcja? Ważną kwestią jest dopełnienie formalności, które w skrócie przedstawiamy poniżej. Krok 1. Ukończ szkolenie w zakresie Integrowanej Produkcji i pozyskaj zaświadczenie o jego ukończeniu. Koszt dwudniowego szkolenia wynosił w marcu 2023r., około 400 zł. Krok 2. Znajdź jednostkę certyfikującą w wykazie upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin w swoim regionie. Nawiąż kontakt. W styczniu ceny za przystąpienie do IP rozpoczynały się od 1230 zł, (jednak rosły one w raz z powierzchnia gospodarstwa i liczbą upraw objętych certyfikacją). Za PIORIN podajemy listę upoważnionych jednostek certyfikujących:

• „PNG” Sp. z o.o.,

• QA Solutions Sp. z o.o, ,

• COBICO Sp. z o.o.,

• Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,

• SGS Polska Sp. z o.o.,

• TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ,

• BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ,

• EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.

• Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji "Gwarantowana Jakość" Sp. z o. o. Krok 3. Zapoznaj się z formularzem zgłoszenia upraw do systemu IP oraz załącznikiem do zgłoszenia udostępnianymi przez jednostkę certyfikującą. Krok 4. Uzyskaj zaświadczenia o wpisie do rejestru producentów deklarujących zamiar stosowania zasad integrowanej produkcji roślin. Krok 5. Zgłoś uprawę do IP nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Krok. 6. W stosownym czasie wnioskuj o dopłatę w ramach ekoschematu: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Szacowana stawka za realizację tego działania wynosi ok. 292 EUR/ha. Krok 7. Pobierz ze strony PIORIN metodykę Integrowanej Produkcji. opracowaną dla odpowiedniego wybranego gatunku. Krok. 8. Zapoznaj się z wymaganiami, szczególnie tymi, które są przedstawione w postaci list kontrolnych znajdujących się na końcu metodyki. Wymagania dzielą się na obligatoryjne (konieczne do spełnienia), podstawowe, dodatkowe i zalecenia. Krok 9. Pobierz Notatnik Integrowanej Produkcji. Dokument ten będziesz musiał wypełniać na bieżąco. Musisz w nim odnotowywać wykonanie określonych w metodyce IP czynności. Krok 10. W czasie wegetacji możesz stosować środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, a zabiegi chemiczne tylko z zastosowaniem środków z listy dopuszczonych do stosowania w IP. Zawiera ona większość środków dopuszczonych do stosowania w konwencjonalnych systemie uprawy. Lista środków znajduje się na stronie IOR-PIB. Czytaj więcej Brakuje środków biologicznych. Jak realizować Integrowaną Produkcję? Czytaj więcej Ponad 290 EUR/ha przy realizacji Integrowanej Produkcji. Potrzebne wcześniej szkolenie i zgłoszenie do jednostki certyfikującej Szczegółowe informacje dotyczące składania zgłoszeń oraz udziału w systemie IP można uzyskać w podmiotach certyfikujących.

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin