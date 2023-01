Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynku zbóż i roślin oleistych InfoGrain, był jednym z naszych prelegentów podczas cyklu konferencji Farmera „Kierunek Innowacja” w Ślęzy na Dolnym Śląsku i w Barczyznie w Wielkopolsce. Zadaliśmy naszemu ekspertowi trudne pytania o aktualna sytuacje na rynkach. Sprawdź jego odpowiedzi w wideo poniżej.

- Niestety ceny zbóż w Polsce ustala rynek światowy i nie ma w tej chwili fundamentów przemawiającym za tym, żebyśmy wrócili do trendu wzrostowego. Mamy silną presję ze strony Rosji, która miała rekordowe zbiory. Mamy rekordowe zbiory w Australii, gdzie kończą się żniwa i która przez najbliższe miesiące będzie eksportować swoje nadwyżki. Nie jesteśmy konkurencyjni i obawiam się, że bez dużego popytu w eksporcie, którego nie widać, raczej ceny będą w tendencji spadkowej - mówił nam Mirosław Marciniak.

Jakie ceny zbóż i rzepaku w 2023 r.?

I dodał, że spodziewa się iż w najbliższych tygodniach będziemy mieli do czynienia ze spadkami cen surowców rolnych. Jego zdaniem, to co może odwrócić trend to jest pogoda, ewentualnie działania wojenne.

Wojna funduszom się już opatrzyła. Nie ma już takich reakcji jak były po jej wybuchu. Te wysokie ceny na giełdach zniknęły w momencie, kiedy jeszcze uruchomiono korytarze zbożowe, rynek zobaczył, że mimo wojny Ukraina jest w stanie produkować i eksportować swoje zboże. Ta sytuacja nie wzbudza już takiego entuzjazmu i niepokoju – wytłumaczył nam ekspert.

Zapytaliśmy o ceny rzepaku. Tutaj Mirosław Marciniak nie miał dobrych informacji.

- W rzepaku mamy komfortowy bilans na świecie, w Unii Europejskiej i w Polsce. Ja na dzień dzisiejszy, nie widzę szans na powrót do trendu wzrostowego – mówi analityk.

