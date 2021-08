Kłosy zbóż czernieją, coraz większe ryzyko porastania ziarna

Żniwa przerywane są opadami deszczu. W konsekwencji łany z dnia na dzień czernieją, a dokładniej coraz większy udział kłosów zostaje porażanych przez czerń zbóż. Istnieje także zwiększone ryzyko porastania ziarna.

Czerń zbóż to konsekwencja deszczowej pogody, która nie pozwala na swobodne żniwa. Choroba ta objawia się tym, że na kłosach, liściach a nawet źdźbłach obecny jest czarny (przypominający sadzę) nalot trzonków i zarodników konidialnych różnych grzybów, najczęściej są to: Cladosporium herbarum oraz Alternaria alternata. Najsilniej porażone są rośliny, które najwcześniej zakończyły wegetacje i zostały osłabione chorobami (w tym główwnie zostały porażone przez choroby podstawy źdźbła oraz korzeni).

Czerń zbóż ogranicza się przy okazji wykonywania zabiegu w terminie T3 tj. czyli w fazie kłoszenia. Ewidentnie łany chronione w technologii trzyzabiegowej są wizualnie mniej porażone od tych plantacji, na których ochrona zamknęła się na dwóch, a czasem tylko na jednym zabiegu.

Czy zagrożona jest jakość ziarna?

Pojawiające się opady deszczu, często o charakterze nawalnym utrudniają zbiory i potęgują obawy o jakość zbieranego ziarna. Sytuacja wygląda nieciekawie między innymi na Podkarpaciu, w północnych regionach woj. łódzkiego, na części Kujaw, woj. podlaskim, woj. warmińsko-mazurskim gdzie spory udział zbóż czeka jeszcze na wykoszenie.

Niestety coraz więcej mamy sygnałów, że tegoroczne ziarno nie odznacza się najlepszą jakością. Rolnicy, którzy zebrali już ziarno informują o raczej niskim białku i słabej gęstości.

Deszczowa pogoda wpływa nie tylko na rozwój chorób, ale także na liczbę opadania. Zbyt niska daje sygnał, że w ziarnie przebiegają już procesy enzymatyczne świadczące o porastaniu ziarna. Pszenica z liczbą opadania poniżej 150 sekund nie może być wykorzystywana do celów piekarniczych. Co więcej, taka niska wartość mówi o tym, że w ziarnie przebiegają procesy życiowe takie jak np. oddychanie, i wydziela się z niego ciepło i woda. Dlatego ziarno z niską liczbą opadania gorzej się przechowuje. Na zjawisko to najbardziej wrażliwe jest pszenżyto, ale także bywa że i pszenica wyraźnie porasta (zwłaszcza odmiany wczesne).

Prawdopodobnie pszenicy konsumpcyjnej będzie mniej niż w zeszłym roku.