Jak informuje serwis railinsider.com.ua, od 27 lutego 2023 r. Ukrzaliznycia wprowadziła zakaz transportu zboża i pasz do Polski przez Izow. Co to oznacza?

Ukrzaliznycia to państwowe przedsiębiorstwo kolejowe na Ukrainie. Monopolista w zakresie przewozów kolejowych. Izow to stacja kolejowa w pobliżu miejscowości Rokitnica, w rejonie włodzimierskim, w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. Izow jest częścią infrastruktury towarowego przejścia granicznego Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński. Czytaj więcej Polsko-ukraińska granica zablokowana! Oszukana Wieś strajkuje Zakaz transportu kolejowego zboża z Ukrainy Zakaz, jak informuje serwis, ma zastosowanie do „zbóż; nasiona i owoce oleiste, inne nasiona, owoce i zboża, rośliny lecznicze i rośliny do celów technicznych; słoma i pasza; materiały roślinne do produkcji wyrobów tkanych, inne produkty pochodzenia roślinnego; pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt”. Jak podano dalej, „dopuszczenie do przewozu w celu żywienia zwierząt jest zabronione”. Co ciekawe te przepisy będą obowiązywać wszystkich odbiorców od 27 lutego do „odwołania”. Wcześniej informowano, że ze względu na zaostrzenie kontroli weterynaryjnej na granicy z Polską ruch pociągów towarowych jest utrudniony.

