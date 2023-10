Pisaliśmy już o sporym zainteresowaniu sprzedażą ziarna kukurydzy do Elewarru i zapisach w kolejki do sprzedaży. Czytelnik farmer.pl w komentarzu pod naszym artykułem informuje, że teraz przeciągają się one aż do grudnia. Jak wygląda realizacja list harmonogramowych? Sprawdziliśmy to.

Jak przekazuje spółka Elewarr na swojej stronie internetowej, od 2 października w ramach prowadzonego skupu kukurydzy mokrej, trwają zapisy na „listy harmonogramowe”. To lista na wypadek, gdyby było większe zainteresowanie sprzedażą kukurydzy. Dotychczas w skupach na południowym wschodzie kraju, czyli magazynach Elewarr Rzeszów, Krupiec i Lubycza Królewska system zapisów do zakupu ziarna funkcjonował ze średnim czasem oczekiwania około tygodnia. Z postępem zbiorów, znacznie wydłuża się ten okres.

Zapisy do kolejek w Elewarr. Terminy na połowę listopada

-W Zamojskich Zakładach Zbożowych można się wpisać w kolejkę na kukurydzę, na grudzień, tak wygląda szumnie reklamowany państwowy skup – czytamy w komentarzach na portalu farmer.pl. Zapytaliśmy Wiesława Gryna, rolnika z Zamojszczyzny oraz członka Stowarzyszenia Oszukana Wieś, jak z perspektywy producenta rolnego wygląda realizacja skupu w Zamojskich Zakładach Zbożowych.

-Plony w regionie są wyższe, niż rolnicy zakładają. Wpisać się w kolejkę to jedno, a później dostarczyć zamiast 10-12 t/ha większą ilość, czyli te 15 ton z hektara - to jest różnica. Wtedy ta kolejka rzeczywiście będzie się wydłużać. Oficjalnie kolejki funkcjonują do 15 listopada, ale jak znam życie i rzeczywistość to kolejki będą do grudnia. Kukurydza wolniej wysycha, prognozy pogody przewidują za tydzień załamanie, więc i to się przeciągnie – komentował.

Jak dodawał, kolejną kwestią jest stawka oferowana przez Elewarry za ziarno kukurydzy mokrej. Aktualnie magazyny Krupiec, Rzeszów, Lubycza Królewska i Skierbieszów płacą 430 zł/t. -Ta kwota jest za wysoka w stosunku do pozostałych cen w regionie. W innych skupach wynosi ona 380 zł/t, ale podejrzewam, że tak będzie do wyborów. Dodatkowo w ZZZ są małe moce przerobowe. Suszarnie mają po 100-150 t przepustowości na dobę, więc to też wydłuży termin – przekonywał Gryn.

Jakie ceny kukurydzy na południowym wschodzie? Realizacja list harmonogramowych w ZZZ

Bieżące stawki, jak już podawaliśmy wynoszą w oddziałach Elewarr 430 zł/t netto. Do ceny doliczane są także dopłaty za każdy procent wilgotności. Wynoszą one 10 zł za każdy tono procent niższej wilgotności nasion, czyli od 25 do 29,9%.

Rozmawialiśmy ze skupami Elewarr oddziałów Skierbieszów, Krupiec, Rzeszów i Lubycza Królewska, które przyznawały o wysokim zainteresowaniu sprzedażą ze strony rolników. - Zainteresowanie jest duże, a cena atrakcyjna. Dodatkowo za wilgotność pomiędzy 25-30% można zyskać dodatkowe 50 zł. Skupujemy na bieżąco, ale listy harmonogramowe zapisujemy na koniec października i listopad – podawał magazyn Rzeszów.

Oddział w Skierbieszowie podawał, że skup prowadzony w imieniu Elewarru ma harmonogramy ustalone praktycznie do końca listopada. - Generalnie są one realizowane. Ci rolnicy, którzy się zapisali na dostawy, to jest realizowane. Kupujemy kukurydzę od 2 tygodni. Być może w punktach Elewarru dużych, realizacja się wydłuża do grudnia, ale w Skierbieszowie biorąc pod uwagę moce przerobowe, to jest optymalny termin – informował Jacek Łukaszewicz, Prezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych.