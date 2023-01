Doprecyzowanie wymogów w obrębie zmianowania i dywersyfikacji oraz odróżnienie zbóż jarych od ozimych jako grupy upraw to najważniejsze zmiany, jakie zaproponował Komitet Monitorujący Plan Strategiczny w zakresie normy GAEC 7. Norma ta mówi o obowiązku przestrzegania zróżnicowanego zmianowania i dywersyfikacji upraw.

Wraz z nowym Krajowym Planem Strategicznym od 2023 roku sukcesywnie wchodzą w życie nowe normy dobrej kultury rolnej (DKR - z angielskiego GAEC).

Tych norm jest dziewięć. Dwie normy budzą największe emocje tj. DKR 6 oraz DKR 7.

Siódma norma (DKR 7) polega na zmianowaniu upraw lub stosowaniu innych praktyk, mających na celu zachowanie potencjału gleby, w tym dywersyfikacji upraw.

Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 15 grudnia pozytywnie zaopiniował zmiany w części Warunkowość w zakresie normy GAEC 7.

Powołanie Komitetu Monitorującego

Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 r. został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 37 z dnia 22 września 2022 r. W skład Komitetu wchodzą:

przedstawiciele strony rządowej,

przedstawiciele strony samorządowej,

przedstawiciele środowisk naukowych

przedstawiciele strony społecznej,

przedstawiciele strony gospodarczej.

15 grudnia 2022r. odbyło się posiedzenie, które zaowocowało uchwaleniem kilku istotnych zmian w proponowanych wymogach. Pod lupę eksperci wzięli między innymi normy dobrej kultury rolnej (DKR). Zaopiniowano w siódmej normie kilka istotnych zmian. Komitet upoważnia Instytucję Zarządzającą do dokonania zmian Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, a uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Czego dotyczą ustalone zmiany w DKR 7?

Norma mówi głownie o zmianowaniu i dywersyfikacji upraw. Gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych będą zobowiązane od 2024 r. do: − prowadzenia upraw na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych w taki sposób, aby na każdej działce rolnej, w porównaniu z rokiem poprzednim, była prowadzona inna uprawa w plonie głównym (wymóg w zakresie zmianowania upraw) − powyższy obowiązek będzie spełniony, jeśli po zbiorze plonu głównego wprowadzimy uprawę wtórną z innej grupy i utrzymamy ją przez co najmniej 8 tygodni, licząc od terminu siewu albo utrzymamy wsiewkę przez wspomniany okres, − na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata, − jeśli będą uprawiane rośliny korzystnie wpływające na potencjał gleby, takie jak: bobowate, trawy zielone rośliny pastewne, mieszanki bobowatych drobnonasiennych z trawami albo uprawy wieloletnie lub grunty będą ugorowane, to powyższe normy nie obowiązują.

Dodatkowo rolnicy muszą spełnić wymóg dywersyfikacji upraw. Gospodarstwa powyżej 10 ha gruntów ornych będą zobowiązane do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 65% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 90% gruntów ornych, czyli udział najmniejszej uprawy nie może być mniejszy niż 10%.

Jakie są zmiany i czego dotyczą?

Komitet uchwalił doprecyzowanie wymogów normy GAEC 7 w zakresie praktyki służącej zmianowaniu upraw oraz dywersyfikacji upraw. Chce to uprościć, bo powyższe zapisy brzmią dość skomplikowanie.

Jak zaopiniowano powyższe praktyki służące zmianowaniu upraw oraz dywersyfikacji upraw, nie obowiązują w przypadku prowadzenia upraw na powierzchni 100% gruntów ornych w taki sposób, że na każdej działce rolnej w porównaniu z rokiem poprzednim jest prowadzona inna uprawa w plonie głównym. Powyższe obowiązki uznane będą za spełnione.

Czyli jest to pewne uproszczenie, łatwiejsze do kontrolowania w gospodarstwie, nie wymagające czasem długiego strategicznego myślenia w zakresie planowania zmianowania. Zamyka to jednak drogę dla praktykowania monokultur.

Za odrębną uprawę uznaje się: rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw, formę jarą i ozimą tego samego rodzaju, gatunek z rodzin kapustowatych (Brassicaceae), psiankowatych (Solanaceae) i dyniowatych (Cucurbitaceae), grunt ugorowany, trawę lub inne pastewne rośliny zielne.

Jakie jest uzasadnienie tej zmiany?

Głównym celem normy GAEC 7 jest zachowanie potencjału gleby. Jak wynika z decyzji Komitetu Sterującego zmiana w wymogach określonych w zakresie zmianowania upraw oraz dywersyfikacji upraw mając na uwadze, że taka praktyka samoistnie służy realizacji celu normy i jednocześnie zaproponowano, aby w takim przypadku nie było konieczne dodatkowe stosowanie praktyki dywersyfikacji upraw. Obie praktyki się nieco zazębiają bowiem.

Rozróżnienie form ozimych i jarych w zakresie definicji uprawy

Zaproponowano także, aby dokonać zamian w zakresie uzupełnienia definicji uprawy w ramach normy GAEC 7 polegającej na uznaniu upraw jarych i ozimych tego samego rodzaju za odrębne uprawy.

Jak uzasadnia swoje postanowienie Komisja uznanie formy jarej i ozimej tego samego rodzaju jako odrębnych upraw w ramach normy GAEC 7, stanowi kontynuację podejścia, które zostało wdrożone przepisem unijnym (art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 1307/2013 ) od roku 2015 wraz z wejściem w życie zazielenienia i zobowiązywało rolników do dywersyfikacji upraw.

Co podano w uzasadnieniu?

Uzasadnieniem uznawania upraw ozimych i jarych za odrębne uprawy jest fakt, że w Polsce ma miejsce wyraźny rozdział w uprawie odmian jarych i ozimych ze względu na ich różne znaczenie zarówno produkcyjne, jak i środowiskowe. Kolejne argumenty jakie przemawiają za tym, to fakt, że nadal zbóż jarych uprawia się w naszym kraju dość dużo. Powierzchnia uprawy i udział w strukturze zasiewów podstawowych zbóż jarych (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies, jare mieszanki zbożowe) w ostatnich latach ulega zmianom i udział tej grupy upraw w ogólnej powierzchni zbóż kształtuje się w granicach od 22% (2020 r.) do 35% (2019 r.).

Jak uzasadnia Komisja dane te wskazują, że formy jare zbóż są niezbędnym elementem bezpieczeństwa produkcji towarowej w wielu gospodarstwach. Jak podano w uzasadnieniu potraktowanie upraw jarych i ozimych tego samego rodzaju jako jednej uprawy mogłoby przełożyć się na ograniczenie uprawy zbóż w Polsce i zwrócenie uwagi tylko na formy ozime, których zbyt częsta uprawa prowadzi do wzmożonych problemów kompensacji chwastów czy wzrotu ryzyka odporności na dostępne substancje czynne.

Tymczasem naprzemienna uprawa ozima i letnia jest ważnym środkiem przeciwdziałania się tym zmianom. Ponadto w uprawach jarych stosuje się mniej środków ochrony roślin. Zdaniem Komisji praktyka uprawy zbóż jarych stwarza, lepszą organizację produkcji, w tym uprawę międzyplonów - wsiewek z roślin bobowatych i ich mieszanek z trawami, poplonów ścierniskowych w ogniwie zmianowania zboża – zboża. Co więcej niektóre gatunki zbóż jarych, np. jęczmień, mają krótszy okres wegetacji i wcześniej schodzą z pola, co umożliwia uprawę międzyplonów ścierniskowych i utrzymywanie ich w dłuższym okresie czasowym.

Jak podaje w podsumowaniu Komitet wprowadzenie uzupełnienia definicji uprawy w ramach normy GAEC 7 polegającej na uznaniu upraw jarych i ozimych tego samego rodzaju za odrębne uprawy sprawi, że nie tylko uprawy jare i ozime tego samego rodzaju będą traktowane jako odrębne na potrzeby realizacji normy DKR 7 ale także w zakresie zmianowania i dywersyfikacji upraw oraz praktyki Zróżnicowana struktura upraw w ramach ekoschematu. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (ponieważ w tej praktyce definicja uprawy jest taka sama jak określona w normie DKR 7).

Takie zmiany pozwolą na większą elastyczność w podejmowaniu decyzji produkcyjnych na poziomie gospodarstwa i dobre zrozumienie wprowadzanych przepisów.