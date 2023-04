Z dnia na dzień zmienia się sytuacja dotycząca regulacji związanych z importem ziarna z Ukrainy. Jednego granica jest zablokowana, drugiego już możliwa dla tranzytu. Myślę, że wielu gubi się w tych zawirowaniach.

Zacznijmy od kwestii listy firm importujących zboże z Ukrainy. To ona w ostatnim czasie rozgrzewała do czerwoności. Informacje te stały się wręcz polityczne. Z jednej strony prześcigano się kto je ujawni lub nie i kto na tym zyska lub straci. Z drugiej podnoszono, że import takiego ziarna, za wyjątkiem zboża technicznego, był przecież legalny. Poruszano też kwestię, że nie są istotne dane dotyczące firm, które legalnie sprowadzały zboże paszowe i konsumpcyjne, ale ważne jest, które dopuściły się importu tzw. zboża technicznego. Tego pewnie się nie dowiemy. Znamy za to inne dane.

Lista z Pomorza

Przypominamy, że 13 kwietnia odbył się protest rolników w województwie pomorskim. Przeszli oni od bramy spod Stoczni w Gdańsku pod Urząd Miasta, gdzie złożyli petycję ze swoimi postulatami. Jednym z ich założeń było uzyskanie ogólnej listy firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy z terenu województwa pomorskiego od Wojewody tego regionu.

- W odpowiedzi na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej o przekazanie informacji nt. podmiotów, które zaimportowały zboże z Ukrainy i w jakiej ilości, II Wicewojewoda Pomorski udostępnił te dane w trybie informacji publicznej – podała Pomorska Izba Rolnicza.

- Poniżej tabelaryczne zestawienie podmiotów, które od marca 2022 r. brały udział w sprowadzaniu i magazynowaniu zboża w województwie pomorskim - podał II wojewoda pomorski w piśmie do PIR.

Konwojowanie surowców

Zamieszczamy też film z Warszawy, w jaki sposób prawdopodobnie odbywa się obecnie konwojowanie surowców jadących w tranzycie.

- Udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża (z Ukrainy - PAP) nie zostanie w Polsce, że towary będą przewożone tranzytem przez Polskę. (...) Przede wszystkim przez pewien czas będzie konwój, konwój każdego transportu przez Polskę - mówił szef MRiRW, Robert Telus cytowany przez PAP. Transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą plombowane elektronicznymi plombami z GPS.

My chcieliśmy poznać szczegóły tego działania. Zapytaliśmy jak będzie przebiegać to konwojowanie? Zapytaliśmy o to w ubiegłym tygodniu w resorcie rolnictwa. Otrzymaliśmy odpowiedź, że w tej sprawie mamy dopytywać Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ponownie skierowaliśmy pytania właśnie tam, gdzie dostaliśmy ponownie odesłani, tym razem do Krajowej Administracji Skarbowej. Tam też wysłaliśmy zapytanie. Na razie odpowiedzi brak.

Poniżej film wykonany 23 kwietnia 2023 r. w Warszawie