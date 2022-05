Czy planowana akcja utworzenia korytarzy eksportowych (solidarnościowych) dla 20 mln ton zboża z Ukrainy nie odbije się niekorzystnie na cenach zbóż w kraju? – pytanie tej treści zadała podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi Iwona Dyba, redaktor naczelna farmer.pl. Jaką odpowiedź otrzymała?

Rolnicy obawiają się, że tzw. korytarze solidarnościowe dla zboża z Ukrainy, których utworzenie ma pomóc naszemu, ogarniętemu wojną sąsiadowi:

- mogą bezpośrednio przyczynić się do obniżenia cen zbóż w kraju.

O tę właśnie kwestię zapytała na dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremiera Henryka Kowalczyka Iwona Dyba, redaktor naczelna farmer.pl.

Zdaniem ministra Kowalczyka, utworzenie korytarzy eksportowych (solidarnościowych) na terenie Polski dla 20 mln ton zboża z Ukrainy nie spowoduje żadnych wahań w notowaniach cenowych polskiego ziarna.

- Celem pomocy dla Ukrainy nie jest zwiększenie wolumenu eksportu zboża bezpośrednio do Polski tylko jego tranzyt poprzez korytarze solidarnościowe. Zarówno kraje Afryki Północnej, jak i kraje Bliskiego Wschodu importowały zboże za pośrednictwem Morza Czarnego i one nadal oczekują na to zboże. I tu rolą Polski i całej UE jest pomoc w tranzycie tego zboża. Więc to nie powinno mieć istotnego wpływu na krajowe ceny – stwierdził Henryk Kowalczyk.

Jego zdaniem, jeśli jako kraj takiego tranzytu nie umożliwimy, to właśnie wtedy będziemy mieli większe kłopoty. – To może grozić gwałtownym wzrostem cen na rynkach światowych, bo wtedy będzie niedobór zboża. Także nasze wysiłki powinny przyczynić się stabilizacji cen zbóż – dodał.

- Zwiększenie przewozów kolejowych i drogowych z Ukrainy przez Polskę ma ogromne znaczenie i w tej chwili nabiera szczególnej wagi - przyznał też Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej po spotkaniu z sekretarzem rolnictwa USA Tomem Vilsackiem, ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim oraz komisarzem ds. rolnictwa UE Januszem Wojciechowskim (politycy dyskutowali m.in. o możliwości zwiększenia wywozu ukraińskiego zboża w związku z blokadą czarnomorskich portów).

Podkreślił, że inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do zdestabilizowania rynków rolnych nie tylko aktualnie, ale wojna może negatywnie wpłynąć także na wysokość przyszłych zbiorów, a tym samym na pogłębienie się nieciekawej sytuacji podażowo-popytowej na świecie. - W warunkach wojny problemem jest bowiem eksport produktów rolnych - wskazał Kowalczyk.

Zadeklarował, że wszystkie porty przeładunkowe w Polsce - w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu - są gotowe do transportu ukraińskiego zboża. Przyznał, że największym wyzwaniem jest przetransportowanie tego zboża przez granicę polsko-ukraińską, co wynika z różnicy rozstawu torowiska. Jak kontynuował, stąd decyzje po polskiej stronie, aby udrożnić takie przejścia graniczne. - Są na nich też obecne przez całą dobę służby fitosanitarne i weterynaryjne, aby przewóz towarów rolno-spożywczych z Ukrainy był możliwie sprawny - dodał Kowalczyk.

Minister liczy też w tym zakresie na potencjał Spółek Skarbu Państwa, ale przede wszystkim na potencjał prywatnych przedsiębiorców, tych którzy byli do tej pory też tradycyjnymi importerami zbóż z Ukrainy.

Wicepremier zaznaczył także, że w ramach współpracy przy tworzeniu korytarzy solidarnościowych przewidziano m.in. utworzenie wspólnej spółki ukraińsko-polskiej, która zajęłaby się eksportem ukraińskiego zboża i jego transportem.

USA przeznaczy 282 mln dol. na pomoc Ukrainie

Tom Vilsack, sekretarz rolnictwa USA przyznał na konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone potępiają wykorzystywanie głodu jako broni wojennej oraz kradzież zbóż, do której masowo dochodzi na Ukrainie. - Będziemy czynić wszystko, żeby uniemożliwiać Rosji czerpanie korzyści z tej kradzieży - zapowiedział. Zaznaczył, że inwazja na Ukrainę jest atakiem nie tylko na jeden kraj, ale jest atakiem na demokrację.

Poinformował, że departament rolnictwa Stanów Zjednoczonych utworzył fundusz w wysokości 282 mln dol., który będzie przeznaczony na wsparcie dla Ukrainy, w zależności od potrzeb (m.in. na rzecz zakupu zbóż i uzupełnienie luki, która powstała na światowym rynku).

- Jest wiele krajów na świecie, które były uzależnione od zakupu zbóż z Ukrainy. Niestety, ze względy na zakłócenia spowodowane wojną, ich potrzeby mogą nie być spełnione. Dlatego należy uruchomić zasoby, które mają na celu zapełnienie tej luki - powiedział Tom Vilsack.

Poinformował też, że USA rozważa uruchomienie kolejnego pakiet pomocy dla Ukrainy, który ma zapewnić m.in. pomoc humanitarną oraz pokryć koszty pobytu uchodźców.

Polityk powiedział też, że inne kraje również muszą dołożyć wszelkich wysiłków, by zwiększyć produkcję żywności. Dodał, że trzeba robić wszystko, aby zniechęcić pozostałe kraje do nakładania zakazów eksportu, aby chronić własne rynki. - Musimy jako wspólnota światowa współpracować, by uczynić rynek jak najbardziej przejrzystym, jeśli chodzi o ceny - wskazał Vilsack. -To zapobiegnie spekulacji - dodał.

Rosja nie może być beneficjentem agresji na Ukrainę

- Podzielam pogląd, że zboże kradzione z Ukrainy przez Rosję nie może być sprzedawane. Trzeba zrobić wszystko, żeby Rosja nie była beneficjentem agresji na Ukrainę i żeby ta część eksportu, którą Ukraina utraci - bo jakąś część utraci - nie było zastępowana przez Rosję - dodał Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa.

Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykola Solski podziękował natomiast za wszelką pomoc, jaka już została udzielona jego krajowi, oraz za kolejne starania w tym zakresie, zarówno Polsce, Stanom Zjednoczonym, jak i UE. Przyznał, że wywóz zboża z Ukrainy jest jednym z najpilniejszych zadań do wykonania.

- Podpisaliśmy dzisiaj bardzo ważne dokumenty, osiągnęliśmy porozumienie w tych tematach, które były konieczne, żeby zboża szybciej docierały do portów oraz do konsumentów europejskich – podkreślił Solski.

Kowalczyk oraz Solski podpisali w poniedziałek wspólne oświadczenie dotyczące zacieśniania współpracy w sektorze rolnym. W dokumencie jest też zawarta m.in. deklaracja strony ukraińskiej uznania regionalizacji Polski wobec ASF do końca czerwca 2022 r.

oprac. m.in. na podst. PAP