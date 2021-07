Koszony jest jęczmień. Problem z gęstością

Pierwsze kombajny w uprawy jęczmienia wjechały już dwa tygodnie temu. Teraz zbiory tego gatunku są bardziej zaawansowane, zwłaszcza na południowym-zachodzie kraju. Ale skutecznie utrudniają je przechodzące burze. Zbiór rzepaku jeszcze nie ruszył.

Trwają zbiory jęczmienia. W mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo informacji, zdjęć i filmów z prac w polu. Plony są w sumie zadowalające. Ale oczywiście są regiony Polski, gdzie są poniżej oczekiwań np. w województwie zachodniopomorskim, które najbardziej odczuło w tym sezonie problemy suszowe. Tam rolnicy informują, że wydajność często nie przekracza 3 t/ha. W innych regionach średnio zbiera się 7-8 t/ha, a nawet ponad 9 t/ha.

Żniwa 2021

Dzień 460 i zaczynamy zabawę pic.twitter.com/cM39JMBdav — p jak ptaszor (@siusiakzztoba) July 14, 2021

U mnie jest naprawdę spoko. pic.twitter.com/iE3WnOYTLA — Stańczyk (@Stan_Stanczyk) July 13, 2021

Wilgotność jest zadowalająca, ale w skupach dowiadujemy się, że nowo zebrany jęczmień ma niską gęstość, często poniżej 60 kg/hl a powinno być 68 kg/hl). Poniżej kilka informacji z mediów społecznościowych od samych rolników.

Wracając jednak ponownie do województwa zachodniopomorskiego, tam jak widać w poniższym filmie, można zaobserwować ogromne straty spowodowane przez suszę w uprawach. Dotyczą one nie tylko zbóż, ale też np. roślin bobowatych. Poza tym w Polsce z powodu deszczów nawalnych, gwałtownych burz, często mamy do czynienia z wylęgniętymi łanami i czernią zbóż. Istnieją obawy o jakość ziarna.

3 tyg. zależy od pogody........ pic.twitter.com/PFxfX7YzPN — Farmer Poland (@PolandFarmer) July 13, 2021

Też pomorze i nie Żuławy xD pic.twitter.com/3MLsiTodBS — Dawid (@Dawid52448764) July 13, 2021

Co z rzepakiem? Ten nie będzie zbierany tak szybko jak miało to miejsce w ubiegłym roku, czyli na początku lipca. Pytaliśmy w wielu miejscach, w różnych regionach kraju i okazuje się, że rzepak jest jeszcze niedojrzały. Zbiory na południu kraju spodziewane są za tydzień-dwa. W innych regionach potrzeba jeszcze z trzy tygodnie, aby roślina ta nadawała się do zbioru.



Za tydzień spodziewane są też pierwsze zbiory pszenicy, bo ta szybciej dojrzeje niż rzepak.

Pszenica ozima w niektórych miejscach już za tydzień do koszenia🧐 okolice Chojnic. @infograin_m @TyszkaMa pic.twitter.com/QAK00PDVcH — Farmer Poland (@PolandFarmer) July 13, 2021

Co z cenami surowców rolnych 2021?

Jęczmień w firmach skupowych z nowych zbiorów kosztuje obecnie ok. 680 zł/t netto, pszenica wyceniania jest na ok. 750 zł/t netto a rzepak na ok. 2400.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 lipca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. – skup wstrzymany do żniw.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 850 stary zbiór,

- żyto konsumpcyjne – 650 stary zbiór.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 650 nowy zbiór.

De Heus

(Stare zbiory)

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 850,

- kukurydza sucha – 950,

- owies – 600,

- groch – 1150,

- bobik – 1150.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 880 stary zbiór,

- żyto konsumpcyjne - 600 nowy zbiór,

- jęczmień konsumpcyjna - 700 nowy zbiór.

Młyn-Pol – skup wstrzymany.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 750 stary zbiór, 770 nowy zbiór;

- pszenica paszowa – 740 stary zbiór, 710 nowy zbiór;

- pszenżyto – 700 stary zbiór, 670 nowy zbiór;

- żyto paszowe – 630 stary zbiór, 570 nowy zbiór;

- żyto konsumpcyjne – 650 stary zbiór, 580 nowy zbiór;

- jęczmień konsumpcyjny – 700 stary zbiór, 640 nowy zbiór;

- rzepak – 2400 nowy zbiór;

- kukurydza mokra - 500 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 900 stary zbiór, 750 nowy zbiór;

- groch – 900 stary zbiór,

- bobik – 1000 stary zbiór,

- łubin – 1020 stary zbiór.

Gołańcz Piast - skup wstrzymany.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto konsumpcyjne – 600.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice

- jęczmień konsumpcyjny – 715 nowy zbiór,

- jęczmień paszowy – 695 nowy zbiór.

AgroAs

- pszenżyto – 675 nowy zbiór;

- żyto paszowe – 580 nowy zbiór;

- jęczmień paszowy – 650 nowy zbiór;

- rzepak – 2400 nowy zbiór;

- kukurydza mokra - 515 nowy zbiór;

- owies – 550 nowy zbiór.

Elewarr Bielsk Podlaski – skup wstrzymany.

Elewarr Bielsk Podlaski – skup zawieszony.

Street retail

- rzepak – 2310 stary i nowy zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka - skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego na północy Polski.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz - oddział Lemierzyce

Nowe zbiory:

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenżyto – 680,

- żyto – 580,

- jęczmień – 650,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha – 900.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

Nowe zbiory:

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenżyto – 700,

- żyto – 600,

- jęczmień – 680,

- rzepak – 2400,

- kukurydza mokra – 500,

- kukurydza sucha – 900.

Firma Szmidt

- pszenica paszowa – 770,

- jęczmień paszowy – 680,

- rzepak – 2400,

- kukurydza mokra – 550.

Transrol Leszno

Nowe zbiory:

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 700,

- żyto paszowe – 620,

- jęczmień paszowy – 680,

- rzepak - 2300,

- kukurydza sucha – 780,

- owies - 480.

Agrolex

Nowe zbiory:

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenżyto – 710,

- żyto paszowe – 620,

- jęczmień konsumpcja – 720,

- rzepak – 2430,

- kukurydza sucha – 785,

- owies – 580,

- groch – 1000.