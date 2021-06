Kraje EUG: Lekko ograniczona produkcja zbóż w 2021 r.

Kraje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zmniejszą nieco ogólną produkcję zbóż w najbliższych latach - zadeklarował resort polityki rolnej i przemysłowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej 28 czerwca.

W 2021 r. kraje EUG zbiorą 162,6 mln ton zboża, co oznacza spadek o 1,2 proc. w porównaniu z 2020 r. (164,6 mln ton). W szczególności Rosja ograniczy produkcję zbóż do 131 mln ton (135,5 mln ton w 2020 r.).

Jednocześnie Kazachstan i Armenia zwiększą produkcję zbóż odpowiednio do 20,6 mln ton (20,1 mln ton w 2020 r.) i 265,4 tys. ton (246,1 tys. ton w 2020 r.).

Produkcja zboża na Białorusi i Kirgistanie pozostanie na niezmienionym poziomie odpowiednio 8,7 mln ton i 2 mln ton.

W 2022 roku EUG ma zwiększyć produkcję zbóż o 0,8 proc. do 163,9 mln ton, w tym do 131,9 mln ton w Rosji, do 20,8 mln ton w Kazachstanie, do 8,9 mln ton na Białorusi, do 2 mln ton w Kirgistanie i do 280 tys. ton w Armenii.