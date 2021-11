Krety na polu – czy są groźne?

Późna jesień to okres, kiedy wysoką aktywnością wykazują się krety. Czy należy się bać och obecności na naszych plantacjach?

Kret poprzez tworzenie kretowin może podrywać liście oraz korzenie.

W Polsce kret jest pod ochroną i możliwości pozbycia się go z plantacji ozimin są ograniczone.

Kret a nornica

Ważną kwestią jest rozróżnienie szkód powodowanych przez dwa różne rodzaje zwierząt – w ziemi pożywienia szukają nie tylko krety, ale też nornice. Różnią się one wyglądem, sposobem drążenia korytarzy, trybem życia, ale też dietą - zasadnicza różnica dla upraw jest jedna: kret nie żywi się roślinami uprawnymi, toteż jego bytowanie na polu nie powoduje „wypadania” roślin. Nornica natomiast uszkadza roślinę i następnie się nią żywi. Konkluzja jest więc jasna: kret w żadnym wypadku nie jest zaliczany do szkodników. Jest typowym mięsożercą, a więc poluje na żyjące w glebie organizmy takie jak choćby dżdżownice.

Nie da się jednak ukryć, że teoretycznie nieszkodliwy kret potrafi w znaczącym stopniu zniszczyć powierzchnię pola uprawnego. Tak więc z jednej strony nie pożera roślin (części nadziemnych i podziemnych), z drugiej zaś poprzez tworzenie kretowin może podrywać liście oraz korzenie – jest to szczególnie uciążliwe na młodych zasiewach.

Czy kret jest w Polsce chroniony?

W Polsce kret jest pod ochroną, wobec czego możliwości pozbycia się go z plantacji są ograniczone. Akta prawne mówią jednak o tym, że ochroną objęte są osobniki, które znajdują się poza terenami ogrodów czy upraw ogrodniczych – dalej wymieniane są także m.in. szkółki leśne i obiekty sportowe. Nie ma tu bezpośredniej mowy o stanowiskach rolniczych, więc wydaje się, ze kwestia ta nie jest w pełni uregulowana. Nie ma to jednak większego znaczenia – w praktyce przegonienie kreta z pola uprawnego jest bardzo ciężkie (tak ze względu na areał, jak i ilość korytarzy a co za tym idzie osobników pod ziemią).

Poza tym… Wcale nie musimy wyrzucać tych zwierząt z pól. Przede wszystkim zazwyczaj udział procentowy szkód (kretowisk) na całym polu jest bardzo niski. To po pierwsze. Po drugie – kret usuwa z gleby pędraki oraz drutowce, czyli niezwykle uciążliwe szkodniki. Tak więc nie ma wyjścia – z kretem na naszych polach, chcemy tego czy nie, jeśli już się pojawi – najlepiej się zaprzyjaźnić.