KSG Agro - sorgo zamiast kukurydzy

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, planuje w 2020 roku zwiększyć plony sorgo o 30% — z 6 do 8 t / ha.Według prezesa zarządu KSG Agro Siergieja Kasjanowa, ze względu na swoje właściwości sorgo w ukraińskich warunkach może być lepszą alternatywa dla kukurydzy.

- Całkiem możliwe, że w ciągu najbliższych 3-4 lat sorgo w 100% zamieni kukurydzę jako składnik pasz. Wynika to z faktu, że zastąpienie kukurydzy sorgo, które ma również więcej białka w strukturze paszy, obniża koszty produkcji. W rezultacie producenci będą mogli zaoszczędzić do 100 USD na 1 tonę paszy. Biorąc pod uwagę fakt, że pasze stanowią ponad 60% kosztów produkcji trzody chlewnej, jest to poważna redukcja kosztów — uważa Siergiej Kasjanow.

- Zmiany klimatyczne w naszym regionie doprowadziły do ​​znacznego zmniejszenia opadów. Jednocześnie suche wiatry stają się coraz częstsze. Sorgo wymaga wilgoci prawie o połowę mniej wilgoci niż kukurydza, więc jego uprawa na wielu obszarach jest bardziej odpowiednia - mówi prezes.

Pierwsza kampania siewna sorgo na polach KSG Agro została przeprowadzona w 2017 r. Pierwsze plony z powodu braku doświadczenia w uprawie tej kultury nie przekroczyli 3 t / ha, jednak już w 2019 r. wzrośli dwukrotnie, do 6 t / ha.

Więcej na ten temat na www.portalspozywczy.pl