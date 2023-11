Farmer dotarł do informacji o wyborze wydzierżawiającego Terminal zbożowy w Porcie Gdynia na trzydzieści kolejne lat. Jakie były oferty?

Jeszcze we wrześniu Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika Farmer, pisał o przetargu na dzierżawę i rozbudowę m.in. terminala zbożowego w Gdyni. Przypominał, że właścicielem Portu w Gdyni jest skarb państwa, a umowa dzierżawy którą zawrze on z wygranym będzie obowiązywała przez 30 lat. Warunkiem zasadniczym wygrania przetargu była cena. - Waga wspomnianego przetargu jest ogromna, bo sposób prowadzenia biznesu przez podmiot, który wygra go będzie rzutował na funkcjonowania terminala zbożowego w Porcie Gdynia, a także na polski rynek zbożowy i w ogóle na polskie przedsiębiorstwa rolnicze. Jest to kluczowy przetarg na infrastrukturę w Polsce – podawał Iwański. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Teraz z informacją z 8 listopada okazało się, kto ten przetarg wygrał. Jest to konsorcjum nr 4:

Szczecin Bulk Terminal

Tapini

Ribera.

To konsorcjum jako ostatnie złożyło ofertę.

Co zaproponował wygrany?

- W wyniku prowadzonego publicznego postępowania w trybie przetargu ograniczonego na dzierżawę Terminala zbożowego w Porcie Gdynia, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta ostateczna nr 4 – podał wydzierżawiający 8 listopada.

Jak napisano dalej dzierżawca zaoferował:

czynsz stały – przychody miesięczne netto z dzierżawy w kwocie: 1236646 zł 44 gr,

czynsz zmienny – stawka netto za przeładunek 1 tony ładunku w kwocie: 2 zł 25 gr,

minimalny roczny przeładunek: 2000000 t,

ratę przeładunkową: 2000 r/godzinę,

opis planowanej działalności na przedmiocie dzierżawy.

Oferta tego dzierżawcy uzyskała największą liczbę punktów, bo 98,72 pkt na 100.

Kto jeszcze brał udział w przetargu?

Do przetargu przystąpiły jeszcze trzy konsorcja. Uzyskały one mniej punktów.

Pierwszy to OT Port Gdynia. Drugi to konsorcjum takich firm jak: Speed, NTA, Tridente, Astar. Trzeci to konsorcjum firm: Mondry, Agrolok i PUH Chemirol.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że konsorcjum oferujące będzie musiało uzyskać jeszcze zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.