To m.in. trudne pytanie zadaliśmy podczas naszych regionalnych konferencji Farmera „Kierunek Innowacja” Mirosławowi Marciniakowi, niezależnemu analitykowi rynków InfoGrain. A Wy, nasi Czytelnicy, jakie macie teorie na ten temat?

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o trudnej sytuacji na rynku płodów rolnych, co jest wynikiem m.in. ataku Rosji na Ukrainę i zachwiania na wszystkich rynkach rolnych. Temat ten nam jest szczególnie bliski ponieważ jesteśmy sąsiadem kraju, który jest ogarnięty wojną. Wpływa to na ceny i na handel również naszymi produktami. Było to szczególnie odczuwalne na przełomie listopada i grudnia 2022 r., kiedy to rolnicy zorganizowali protesty z powodu nadmiernego importu (bo niestety nie tranzytu) ukraińskich zbóż, zwłaszcza kukurydzy.

Zagadnienie jest nadal żywe, bo farmerzy zapowiedzieli protesty przeciwko takim praktykom. Przeciwko wprowadzaniu na nasz rynek również tzw. zboża technicznego, którego definicja „pojawiła się” szeroko w mediach pod koniec roku. Co prawda rzecznik rządu zapewnia, że zaostrzone zostały kontrole fitosanitarne na granicy. Ale czy nie jest już na to za późno?

Podczas konferencji w Barczyznie w Wielkopolsce, tj. 10 stycznia mówił nam Marciniak, czyli jeden z prelegentów „Kierunku Innowacja”. Przypominamy, że według Komisji Europejskiej, od 1 lipca 2022 spoza Unii Europejskiej (głównie z Ukrainy) wjechało aż 1,75 mln ton kukurydzy i pszenicy. Jesteśmy trzecim największym importerem w UE. Dane z KE mówią o imporcie rzepaku spoza UE do Polski w bieżącym sezonie na poziomie 605 tys. ton. Ale dane z Ukrainy są jeszcze wyższe. Tamtejsze statystyki pokazują blisko 750 tys. ton eksportu rzepaku do Polski od początku lipca do końca listopada. Kto na tym zarobił?

- Wszyscy. Ukraiński farmer, firmy handlowe, przetwórcy. Nie doszukiwałbym się tutaj nieuczciwych zagrań, bo to jest wolny rynek. Przetwórcy, firmy handlowe nie łamią przepisów importując zboża z Ukrainy. Wszystko jest zgodne z prawem – odpowiadał nam 10 stycznia Marciniak.

Komisja Europejska 4 czerwca 2022 r. zniosła cła na zboża, ale..

- To, że zniosła cła w przypadku kukurydzy niewiele zmieniło, bo przed wojną cła na kukurydzę w UE, także na kukurydzę ukraińską, wynosiły zero. To jest mechanizm, który jest zmienny i uzależniony od cen kukurydzy amerykańskiej. W momencie kiedy amerykańska kukurydza jest droga, system celny powoduje to, że cła są na poziomie zerowym – wyjaśnił Mirosław Marciniak.

Szczegółowe dane na temat rynku zbóż w wideo poniżej.