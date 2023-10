Jak prezentuje się kukurydza w centrum doświadczeniowo-pokazowym w Nowym Besku (woj. łódzkie)? Jakie nowości kukurydziane proponuje firma Bayer na sezon 2024? O tym mogliśmy się przekonać podczas zorganizowanej w dniu 10 października konferencji prasowej.

Bayer prezentuje kompleksową ofertę odmian kukurydzy marki Dekalb, w tym odmiany przeznaczone na kiszonkę.

Proponuje także innowacyjny sposób zaprawiania ziarna kukurydzy, o nazwie Acceleron Standard, które będzie połączone z nawożeniem biologicznym.

Bayer, zwraca także uwagę na strategię antyodpornościową, która coraz częściej dotyczy także chwastów w kukurydzy.

Firma popularyzuje rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone i regeneratywne i zapowiada wysoką aktywność w tym temacie.

W tym roku kukurydziana kolekcja 11 odmian marki Dekalb została zaprezentowana w gospodarstwie Państwa Iwony i Adama Cnotalskich w Nowym Besku (powiat łęczycki, woj. łódzkie).

Bartosz Malanowski i Państwo Cnotalscy na polach w Besku Dużym (woj. łódzkie) Fot. AK

- Plantacja założona została 4 maja br. Dość mokra wiosna nie pozwoliła na wcześniejsze siewy. Z racji, że gospodarze od kilku lat realizują uprawę bezorokową musieliśmy poczekać, aby gleba się odpowiednio nagrzała i aby w dobrych warunkach dokonano siewu. Nawóz wieloskładnikowy poszedł w podsiewacz. Posypowo zastosowano z kolei mocznik. Dodatkowo jesienią podano około 10-12t/ha pomiotu ptasiego. Gleba klasy III, pole wyrównane – zaprezentował we wstępie warunki uprawy Bartosz Malanowski, Bayer.

Dobre odżywienie kukurydzy poskutkowało tym, że na tle okolicznych plantacji kukurydzy wyróżnia się bardzo dobrą kondycją. Zastosowana tu uprawa bezorkowa pozwoliła z kolei na wykorzystanie zasobów wody z wiosny. Te dwa czynniki oraz fakt, że uprawa otrzymała solidny opad burzowy w okresie poprzedzającym wiechowanie uratowały rośliny przed silną reakcję na stres suszy. Dzięki temu kolby są dobrze zaziarnione, a biomasa niezredukowana.

Plantacja jest wolna od chwastów. Jak tłumaczył na polu Bartosz Malanowski, uprawa została odchwaszczona preparatem Capreno 547 SC (tembotrion, tienkarbazon metylu) w dawce 0,25l/ha łącznie z adiuwantem Mero 842 EC. Preparat zastosowano między 4.a 5. liściem.

W Nowym Besku firma także zaproponowała kilka innych technologii odchwaszczania kukurydzy. Bazują one zarówno na przedwschodowych rozwiązaniach, typowo powschodowych jak i sekwencyjnych. Ciekawą propozycją okazuje się stosowanie odchwaszczania tuż po siewie kukurydzy, ale przed jej wschodami bazując na glifosacie (dokładnie Roundup Flex 480).

Jak zapowiedział Bartosz Malanowski, koszenie odmian prezentowanych w tej lokalizacji odbędzie się po 20 października. Każda odmiana będzie osobno zbierana, ważona a także ustalana będzie jej bieżąca wilgotność ziarna.

Czołowe odmiany i nowości przygotowane na sezon 2024

Portfolio odmianowe prezentowane na poletku pokazowym w Nowym Besku jest bardzo szerokie, gdyż obejmowało odmiany kukurydzy od FAO 220 do FAO 300. Kolekcja obejmowała następujące odmiany:

EW 3084

DKC 3201

DKC 3595

DKC 3609

DKC 3719

DKC 3787

DKC 3888

DKC 3937

DKC 4098

DKC 4125

DKC 4428

Oczywiście uprawa tych najpóźniejszych odmian, w warunkach Polski centralnej bywa jeszcze ryzykowna, aczkolwiek klimat się zmienia i w lata takie jak ten rok, gdzie wrzesień wyjątkowo sprzyjał oddawaniu wody z kolb, może okazać się decyzją uzasadnioną. Jednak warunków wegetacji nie da się przewidzieć na etapie siewu.

Charakterystykę tych odmian we wszystkich trzech grupach wczesności przedstawił zgromadzonym Marcin Liszewski, Bayer. Prezentowane odmiany dotyczyły zarówno oferty ogólnej jak i wyłącznościowej. Liszewski szczegółowo skupił się na każdej odmianie prezentowanej na polu, omawiając jej najważniejsze cechy użytkowe, a także zwraca uwagę na zalecenia agrotechniczne wynikające z indywidualnych cech każdej odmiany.

Podczas omawiania poletek z kukurydzą Marcin Liszewski najwięcej czasu poświęcił nowej odmianie, która wzbogaca portfolio produktowe przygotowane na sezon 2024. Jest to odmiana średniopóźna przeznaczona do zbioru na ziarno.

Chodzi dokładnie o odmianę DKC3937 (FAO 260-270). Zdaniem Liszewskiego jest to odmiana o dużym potencjale plonowani przy relatywnie niskiej wilgotności ziarna. Wyróżnia ją wyjątkowo silny wigor początkowy i bardzo dobra tolerancja na niskie temperatury. Odmiana wykształca wysokie rośliny o silnym systemie korzeniowym i mocnych łodygach z tolerancją na wyleganie oraz wyróżnia się bardzo wysoką zdrowotnością – niskim porażeniem przez fuzarium kolb. Dodatkową zaletą jest bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki uprawowe.

Marcin Liszewski, Bayer omówił odmiany na polu w Besku Dużym. Zwrócił szczególną uwagę na nowość w ofercie, odmianę DKC 3937 Fot. AK

Kolejną nowością wprowadzoną na rynek jest DKC3327 (FAO 240) z grupy średniowczesnej. Jest to odmiana przeznaczona do zbioru na kiszonkę i biogaz. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy oraz wysokim udziałem ziarna w plonie ogólnym. Odmiana należy do Programu SILO EXTRA, posiada zawartość skrobi pochodzącej z ziarna oraz wyjątkowo wysoką strawność włókna obecnego w łodygach i liściach. Odmiana o silnym wigorze wiosennym ma bardzo dobrą tolerancję na niskie temperatury. Wytwarza wysokie i obficie ulistnione rośliny o bardzo dobrej tolerancji na wyleganie i świetnej zdrowotności oraz silnym efekcie Stay-Green, który znacząco wydłuża „okno zbioru” pozwalające na utrzymanie wysokich parametrów jakościowych.

Zadbać o dobry start kukurydzy

Podczas konferencji prasowej Bayer także zaprezentował innowacyjny sposób zaprawiania kukurydzy o nazwie Acceleron Standard. Jest to połączenie fungicydu Redigo M (protiokonazol, metalaksyl) i nawozu biologicznego B-360 do zaprawiania nasion kukurydzy. Nawóz B-360 na bazie lipo-chito-oligosacharydów LCO poprawia kiełkowanie nasion, rozwój grzybów mikoryzowych i systemu korzeniowego kukurydzy.

Na nowy sezon tą technologią będą zaprawione następujące odmiany ziarnowe: DKC 3595, DKC 3888, DKC 3937 oraz jedna odmiana kiszonkowa: DKC 3418.

Szczegóły tej technologii podczas spotkania zostały omówione przez Dorotę Muszyńską oraz Andrzeja Aleksandrowicza z firmy Bayer.

Temat zaprawiania kukurydzy łącznie z nawozem biologicznym omówili: Dorota Muszyńska oraz Andrzej Aleksandrowicz Fot. AK

Jak tłumaczyli zgodnie, to zintegrowane rozwiązanie chroni uprawy przed chorobami na początku sezonu, poprawiając stan roślin, jednorodność uprawy i wigor roślin, zmniejszając ryzyka w uprawie a tym samym zapewnia lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody. Dzięki temu rośliny lepiej znoszą zmiany temperatur w początkowym okresie wegetacji (kwiecień-maj), odmiany na kiszonkę mocniej budują masę wegetatywną (czerwiec-początek lipca), rośliny wchodzą w lepszej kondycji w krytyczny do budowania plonu okres kwitnienia i wykształcania się nasion.

Bayer rozwija segement kiszonkowy

Firma prowadzi intensywne prace nad doskonaleniem odmian kukurydzy kiszonkowej, skupiając się na cechach jakościowych plonu i osiąganiu wysokich parametrów agronomicznych, które zwiększają szansę na sukces w uprawie. W programie Silo Extra selekcjonowane są te odmiany, które wyróżniają się pod względem wysokiego plonu suchej masy z hektara, dużego udziału skrobi oraz wysokiej strawności włókna. Wszystkie te cechy pozwalają na dostarczanie rolnikom łatwych w uprawie odmian, z których będzie możliwe wyprodukowanie kiszonki o wysokich parametrach żywieniowych, które mają bezpośredni wpływ na efektywność produkcji – zarówno w przypadku krów mlecznych, jak i bydła mięsnego. Tutaj doskonale sprawdzą się odmiany: DKC3204, DKC3418, DKC3419, DKC3513 oraz trzy nowości, które pojawią się w rodzinie odmian kiszonkowych DEKALB, czyli DKC3305, DKC3327 i DKC3434.

Bayer rozwija także segment odmian kiszonkowych i doradza jak pozyskać wysokiej jakości kiszonkę Fot. AK

Podczas konferencji prasowej Mariusz Michalski, Bayer przedstawił także rosnący problem odporności chwastów na dostępne substancje czynne, które jest zauważalne już także uprawie kukurydzy w Polsce. To zagadnienie jednak zostanie szczerzej omówione w kolejnej wiadomości.