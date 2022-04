Mimo iż jeszcze siewy kukurydzy się nie rozpoczęły na dobre to już są znane cenniki na ziarno tego gatunku. Mokre jest wyceniane na nawet 850 zł/t. Jak informują nas rolnicy, wiele firm chce podpisać umowy na ten surowiec wcześniej. Pozostałe zboże, ale też i rzepak, drożeją. Ten ostatni kosztuje nawet 4800 zł/t.

W polskich skupach widać delikatne zwyżki cen ok. 10 zł na tonie. Ale podaż ziarna nadal jest bardzo niska. Ziarno konsumpcyjne kosztuje prawie tyle samo, co paszowe. Notowane są też duże różnice w poszczególnych firmach skupowych.

Jakie są ceny surowców rolnych?

Obecnie pszenica konsumpcyjna kosztuje od 1550 do 1720 zł/t, pszenica paszowa od 1400 do 1700, żyto od 1100 do 1500, pszenżyto od 1300 do 1500, jęczmień od 1170 do 1500, owies od 950 do 1100, kukurydza sucha od 1300 do 1420, kukurydza mokra z nowych zbiorów 850 zł/t, rzepak od 400 do 4800 zł/t.

W ubiegłym tygodniu te ceny były nieco niższe. Pszenica konsumpcyjna kosztowała wówczas od 1500 do 1700 zł/t, pszenica paszowa – 1400-1640, jęczmień – 1170-1480, pszenżyto – 1200-1500, żyto – 1000-1400, owies – 950-1100. Tona rzepaku również była tańsza, bo maksymalnie wyceniana była na poziomie 4600 zł/t.

- Wybuch wojny w Ukrainie przyniósł silne wzrosty cen większości zbóż i niektórych roślin oleistych (rzepak, słonecznik) na całym świecie. W Europie notowania kontraktów terminowych na pszenicę, kukurydzę i jęczmień zwyżkowały o 30-45%. W ślad za cenami globalnymi w górę podążyły średnie ceny skupu zbóż w naszym kraju – wynika z raportu analityków Banku Pekao pt. Sytuacja autlook dla rynku zbóż.

Jak dodali analitycy, po blisko dwóch miesiącach od rozpoczęcia walk rynki są przygotowane na odczuwalny spadek światowej podaży, w której Ukraina i Rosja odgrywały znaczącą rolę (m.in. 75% globalnego eksportu oleju słonecznikowego, po około 30% pszenicy i jęczmienia, 15% kukurydzy).

- Niedobór ten będzie musiał zostać zrekompensowany przez inne regiony dysponujące nadwyżkami produkcyjnymi (m.in. w Unii Europejskiej oczekuje się wzrostu eksportu zbóż o 40% r/r), co jednak przełoży się na ich wewnętrzne bilanse i stany zapasów. Trwające działania wojenne zwiększają przy tym niepewność co do ich ostatecznego wpływu na produkcję i możliwości eksportowe obu krajów, co będzie najprawdopodobniej podtrzymywać wysokie poziomy cen także w najbliższych miesiącach – wynika z raportu Pekao.

Suchy port – opinie ekspertów

Już informowaliśmy na portalu farmer.pl, że Polska planuje wybudować tzw. suchy port do przeładunku i transportu dalej do portów i państw docelowych, ziarna zbóż z Ukrainy. Zbieraliśmy na ten temat opinie ekspertów. Teraz mamy jeszcze kolejną. Jak zauważa w rozmowie z nami Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, istnieje pilna potrzeba zwiększenia faktycznych możliwości transportowych na przejściu granicznym z Ukrainą. Dziś jednak nie są znane szczegóły budowy suchego portu.

- Sytuacja po inwazji Rosji na Ukrainę uległa diametralnej pod względem możliwości eksportowych surowców rolnych Ukrainy. Porty Morza Czarnego nie funkcjonują, a drogą morską Ukraina eksportowała ponad 80 proc. surowców rolnych. W głównej mierze pozostały przejścia kolejowe z Polską, Rumunią, Słowacją, Węgrami, które są również przejściami granicznymi z całą Unią Europejską – mówi Piątkowska.

I dodaje, że zwiększenie przepustowości na granicy, o co apelują także zainteresowani zakupem zboża przedsiębiorcy z Europy Zachodniej, na pewno przyczyni się do udrożnienia handlu surowcami rolnymi.

- Krytycznym problem na granicy są procedury i kwestie administracyjne. Ze względu na ograniczoną wydolność służb granicznych i obowiązujących procedur, transporty czekają już nawet po kilka tygodni na odprawę. Rząd powinien dokonać w tym zakresie odpowiednich usprawnień, o których jako Izba mówimy od dłuższego czasu. Tylko takie kompleksowe podejście może usprawnić wymianę handlową i tym samym wesprzeć Ukrainę – podkreśla prezes IZP.

Cennik zbóż i rzepaku – kwiecień 2022

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 22 kwietnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1630.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1550.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 1600-1650,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe – 1300,

- żyto konsumpcyjne - 1400-1500,

- jęczmień konsumpcyjny – 1350,

- rzepak – 4750,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1000,

- groch – 1460,

- bobik -1450,

- łubin – 1450.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1300,

- jęczmień konsumpcja – 1300,

- rzepak – 4000.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1640,

- pszenica paszowa – 1560,

- pszenżyto – 1420,

- żyto paszowe – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1340,

- jęczmień paszowy – 1420,

- rzepak – 4700,

- kukurydza sucha – 1420.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1670,

- pszenica paszowa – 1610,

- pszenżyto – 1400,

- żyto paszowe – 1170,

- żyto konsumpcyjne – 1250,

- jęczmień paszowy – 1380,

- kukurydza sucha – 1370,

- owies – 990.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1620,

- pszenżyto – 1400,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1130,

- jęczmień paszowy – 1410,

- rzepak – 4780,

- kukurydza sucha – 1300,

- owies – 950,

- groch – 1120.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1550 – 1600,

- pszenica paszowa – 1400,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1300,

- rzepak – 4000.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1350,

- owies – 950.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1300,

- jęczmień paszowy – 1300,

- groch – 1550,

- bobik – 1650.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1300,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 4500,

- kukurydza mokra - 870 stary zbiór, 850 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1350.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1720,

- pszenica paszowa – 1700,

- pszenżyto – 1480,

- żyto paszowe – 1440,

- jęczmień paszowy – 1500,

- kukurydza sucha – 1400.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 4000,

- kukurydza sucha – 1400.

BayWa Agro Polska

- pszenica konsumpcyjna – 1680,

- pszenica paszowa – 1630,

- pszenżyto – 1420,

- jęczmień konsumpcyjny – 1300,

- rzepak – 4750.

TransRol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1630,

- pszenżyto – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1400,

- żyto paszowe – 1350,

- jęczmień paszowy – 1470,

- owies – 1100,

- kukurydza sucha – 1400,

- groch – 1500,

- rzepak – 4800.