Kukurydza na kiszonkę - firmowe propozycje na 2020 r.

Po odmianach kukurydzy ziarnowej polecanych przez firmy, które opublikowaliśmy w poprzednim numerze "Farmera", przyszedł czas na te z przeznaczeniem na kiszonkę.

Poprosiliśmy wybrane firmy o podanie trzech odmian kukurydzy kiszonkowej, które szczególnie polecają do uprawy w nowym sezonie. Poniżej przedstawiamy ich typy - opis jednej i kilka podstawowych danych o pozostałych kreacjach, jak np. rok wpisania odmiany do Krajowego Rejestru czy fakt, że pochodzi ona ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych (CCA), wczesność, a także typ ziarna.

CAUSSADE NASIONA

Baobi CS, CCA, FAO 260, ziarno typu pośredniego flint-dent. W badaniach COBORU w 2018 r. pod względem plonu suchej masy w grupie średnio późnej uzyskała 108 proc. wzorca, plon ogólny świeżej masy - 105 proc. wzorca i zawartość suchej masy w plonie ogólnym - 102 proc. wzorca. Polecana do uprawy na wszystkich typach gleb.

Motivi CS, CCA, FAO 260-270, ziarno typu pośredniego flint-dent.

Herkuli CS, CCA, FAO 260-270, ziarno typu pośredniego flint-dent.

EURALIS NASIONA

ES Physiker, CCA, FAO 260-270, ziarno zbliżone do flint. Szczególnie polecana rolnikom z woj. mazowieckiego i podlaskiego (108 proc. wzorca w lokalizacjach w tych rejonach). Dobry wczesny wigor predysponuje ją do wczesnych siewów. Z kolei wysoka tolerancja na choroby pomaga uzyskać dobry surowiec do produkcji kiszonki. Przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju.

ES Bond, KR 2019, FAO 240, ziarno zbliżone do flint.

ES Joker, KR 2019, FAO 240, ziarno zbliżone do flint.

FARM SAAT AG

Farmirage, CCA, FAO K 260/Z 260, ziarno typu pośredniego. Odmiana uzyskująca wysoki plon suchej masy. Cechująca się dużym udziałem kolb przy silnie rozwiniętych liściach i łodygach oraz równomiernym dojrzewaniem. Swój potencjał plonowania najlepiej wykorzysta na glebach bardziej zasobnych, z relatywnie wysoką sumą temperatur i opadów.

Farmfire , CCA, FAO K230 / Z 230, ziarno typu pośredniego.

Farmoritz, CCA, FAO K260 / Z 260, ziarno typu pośredniego.

HODOWLA ROŚLIN SMOLICE - GRUPA IHAR

SM Kurant, KR 2017, FAO 250, ziarno typu flint/dent. Odmiana uzyskuje wysokie plony suchej masy, przy wysokim plonie zielonej masy. Cechuje ją wierność plonowania w zmiennych warunkach pogodowych oraz wysoka tolerancja na stres niedoboru wody. Do uprawy na wszystkich glebach. Wysoka strawność - 73 proc. s.m. - jest wynikiem dużego udziału skrobi: 39 proc. w s.m. roślin, kolb 50-52 proc. pl. og. s.m. i niższej zawartości lignin w łodygach.

SM Polonez, KR 2018, FAO 220-230, ziarno typu semi dent.

Rosomak, KR 2013, FAO 250-260, ziarno typu flint/dent.

IGP POLSKA

Quentin, CCA, FAO 240, ziarno typu pośredniego zbliżone do flint. Plon odmiany stabilny w latach niezależnie od warunków pogodowych. Odznacza się wyrównanymi wschodami i silnym wigorem początkowym. Rośliny są bujne, o bardzo wysokim pokroju i charakterystycznych szerokich liściach oraz z efektem "stay-green". Odporna na wyleganie oraz choroby liści. Rekomendowana do uprawy w całej Polsce.

Coditime, CCA, FAO 230, ziarno typu pośredniego z przewagą dent.

Codizouk, KR 2019, FAO 260, ziarno typu pośredniego.

KWS POLSKA

Kentos, CCA, FAO 260, ziarno typu flint/dent. Odmiana odznaczająca się wysokim plonem i jakością. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w suchym roku 2018 plon ogólny suchej masy wyniósł aż 236,5 dt/ha (106 proc. odmian wzorcowych). Ponad 55 proc. udziału kolb w plonie i wydłużony efekt "stay green". Rośliny dobrze ulistnione, z długimi kolbami. Polecana na kiszonkę na wszystkie stanowiska w całej Polsce.

Agro Polis, KR 2016, FAO 240, ziarno typu flint/dent.

Walterinio KWS, KR 2016, FAO 260, ziarno typu flint/dent.

LIMAGRAIN ODDZIAŁ W POLSCE

LG 31.233, CCA, FAO 240, typ ziarna flint/dent. Odmiana z programu hodowlanego przystosowanego do potrzeb żywieniowych bydła mlecznego LG Animal Nutrition. Mieszaniec o wysokim potencjale plonowania na kiszonkę oraz bardzo wysokiej strawności włókna. Charakteryzuje się dużym udziałem kolb - 55 proc. w plonie ogólnym suchej masy. Dobrze sprawdza się w warunkach chłodnej wiosny, rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

LG 31.266, CCA, FAO 250, ziarno typu flint/dent.

LG 31.277, CCA, FAO 270, ziarno typu flint/dent.

MAISADOUR POLSKA

Mas 21E, CCA, FAO 250, ziarno typu flint/dent. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym. Tworzy rośliny wysokie, silnie ulistnione. Zapewnia dobry plon i wysokoenergetyczną paszę. Cechuje się regularnymi, dobrze ziarnionymi kolbami, nawet w przypadku niedoborów wody, tak jak to np. było w minionym sezonie 2019. Ma dobry "stay green", co pozwala na elastyczny termin zbioru na kiszonkę. Do uprawy również na biogaz.

Hulk, CCA, FAO 250, ziarno typu flint/dent.

Monster, CCA, FAO 240, ziarno typu flint/dent.

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN

Kadryl, KR 2012, FAO 270-280, ziarno typu semi dent. Rośliny są bardzo wysokie i silnie ulistnione. Długo utrzymują zieloność liści i łodyg "stay green". Charakteryzuje się wczesnym wigorem i dobrze znosi wczesnowiosenne chłody. Odporna na wyleganie i porażenie przez głownię, a także choroby fuzaryjne kolb i łodyg. Bardzo dobra strawność otrzymanej kiszonki. Wymagania glebowe tej odmiany są średnie.

Juhas, KR 2015, FAO 230-240, ziarno typu semi flint.

KB2704, KR 2006, FAO 270, ziarno typu semi dent.

PIONEER ODDZIAŁ W POLSCE (CORTEVA AGRISCIENCE)

P8500, CCA, FAO 250, ziarno typu dent. Tworzy rośliny średnio wysokie, zwarte, o mocnych łodygach i dużej kolbie. Kolby bardzo szybko dojrzewają, zawieszone na średniej wysokości, bardzo dobry wzrost początkowy. Mieszaniec polecany do uprawy na średnich stanowiskach. Termin zbioru należy wyznaczać na podstawie linii mlecznej ziarna - najlepiej jak jest w 2/3 długości ziarniaka.

P8888, CCA, FAO 280-290 K/Z,

ziarno typu dent.

P8333, CCA, FAO 250 K/ 250 Z, ziarno typu dent.

PROCAM POLSKA

Ligato, KR 2018, FAO 230, ziarno zbliżone do flint. Odmiana wyróżnia się wczesnym wigorem i tolerancją na wiosenne chłody. Szybki i energiczny start umożliwia budowanie wysokich, masywnych roślin z długą i wyjątkowo grubą, w pełni zaziarnioną kolbą. Przydatne do uprawy w całej Polsce, również na glebach ciężkich i zlewnych.

Kanonier, KR 2015, FAO 240, ziarno typu flint.

SM Kurant, KR 2017, FAO 250, ziarno typu pośredniego.

RAGT SEMENCES POLSKA

Babexx, CCA, FAO 220, ziarno typu flint-dent/dent. Jego atutami są wysokie, zrównoważone wartości odżywcze, bardzo wysoki plon ogólny suchej masy oraz udział kolb w plonie ogólnym suchej masy. Odmianę cechuje wysoki plon skrobi i energii. Rośliny są bardzo wysokie, silnie ulistnione, typu mocnego "stay green". Cechują się bardzo dobrym wigorem początkowym i małą wrażliwością na choroby. Odmiana uniwersalna ze względu na tolerancję na słabsze gleby i zimno.

RGT Oxxford, KR 2019, FAO 220, ziarno typu flint/dent.

RGT Twixxter, CCA, FAO 250-260, ziarno typu flint/dent.

SAATBAU POLSKA

Brigado, KR 2018, FAO 250, typ ziarna semi-flint (flint-flint-dent). Odmiana o wysokim plonie suchej masy. Cechuje się mocnym wigorem początkowym, który sprawia, że odmiana szybko rusza wiosną i buduje wysokie rośliny z dobrym udziałem kolb i bardzo dobrą odpornością na wyleganie. Tolerancja na chłody umożliwia wykorzystanie jej także w rejonach Polski trudnych klimatycznie do uprawy kukurydzy.

Ligato, KR 2018, FAO 230, typ ziarna semi-flint flint-flint-dent).

Dublino, KR 2016, FAO 260, typ ziarna semi-dent (flint-dent).

SAATEN UNION POLSKA

Sucorn (DS1710C), CCA, FAO 260-270, ziarno typu flint/dent. Według badań BSA charakteryzuje się bardzo wysokim plonem suchej masy. W uprawie nadaje się na słabe i okresowo przesuszone stanowiska uprawy. Charakteryzuje się wysokimi i odpornymi na wyleganie roślinami o bardzo dobrym "stay green".

Neutrino, CCA, FAO 240-250, ziarno typu flint (dent).

Suprime (DS1460C), KR 2017, FAO 260, ziarno typu flin (dent).

SYNGENTA POLSKA

SY Kardona, KR 2016, FAO 250, ziarno typu flint. Odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), która uzyskuje wysoki potencjał plonowania na kiszonkę na wszystkich rodzajach gleb i szybki wzrost początkowy. Rośliny są wysokie, silnie ulistnione i cechują się dobrą zdrowotnością całych roślin.

SY Campona, CCA, FAO 260, ziarno typu flint.

SY Collosseum, CCA, FAO 250, ziarno typu flint.