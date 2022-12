Kiszonka z kukurydzy uznawana jest za najlepszą możliwą paszę zarówno dla bydła mlecznego jak i opasowego. Aby jednak spełniała swoje funkcje, potrzebny jest wysoki plon biomasy o dobrych parametrach jakościowych. Które odmiany pomogą to osiągnąć?

Sprzedaż materiału siewnego kukurydzy na przyszły sezon ruszyła wyjątkowo wcześnie. Są już nieoficjalne informacje z rynku, że bywają pewne ograniczenia w dostępności topowych odmian. Eksperci jednak uspokajają, że materiału siewnego na nowy sezon nie braknie.

Rolnicy którzy nadal zastanawiają się nad wyborem odmian kukurydzy kiszonkowej do uprawy w swoim gospodarstwie mogą skorzystać z opublikowanych przez COBORU niedawno wynikach plonowania kukurydzy kiszonkowej wykonanych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Widnieją tam przede wszystkim odmiany pochodzące z Krajowego Rejestru ale także pojawiają się odmiany wpisane do unijnego katalogu CCA (oznaczone w tabeli gwiazdką).

Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego suchej masy uzyskanego w roku 2022 w obrębie wydzielonych grup wczesności. Wyniki podano na tle ostatnich 4 lat.

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany wczesne

Wzorzec 2022-2019 to średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej. W tym roku wyszacowano go na 195,8 dt/ha. Jest to wynik niższy niż otrzymany w latach 2021,2020 ale wyższy niż ten który uzyskano w roku 2019. Zbierana biomasa zawierała średnio 34,4 % suchej masy.

Źródło: COBORU

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniowczesne

O prawie 10 dt/ha więcej zaplonowały odmiany z grupy średniowczesnej. Wzorzec stanowiący średni plon wszystkich badanych odmian w tym roku oddał 205dt/ha i zawierał średnio 33,4 % suchej masy.

Źródło: COBORU

Kukurydza na kiszonkę. Odmiany średniopóźne

W tej grupie odmian udało się uzyskać najwyższe wyniki. Wzorzec oddał 213 dt/ha (średnia ze wszystkich badanych w roku 2023 odmian w tej grupie. Zawartość suchej masy została wyszacowana na 33,8 %.