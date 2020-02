Kukurydza – nowe odmiany 2020

Komisja ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2017-2020 przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru prawie trzydziestu nowych odmian kukurydzy.

Konkretnie chodzi o dwadzieścia osiem odmian kukurydzy takich jak:

- Assunto - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska,

- Clementeen - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,

- Delici CS - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska,

- ES Bigday - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona,

- ES Hattrick - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona,

- ES Palladium - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona,

- ES Runway - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona,

- Farmurphy - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna,

- Florino - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska,

- Gaetano - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska,

- Grigri CS - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska,

- Kentos - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska,

- Kwarrado - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- LG31272 - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce,

- KWS Iconico - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- Magento - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio wczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- Motivi CS - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 280; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska,

- Physiker - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona,

- RGT Aloexx - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska,

- RGT Alyxx - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska,

- RGT Bernaxx - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska,

- RGT Halifaxx - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska,

- Selista - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska,

- Sibelio - odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średnio późna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.

- SM Grot - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”,

- SM Polonia - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 200; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR”,

- SM Vistula - odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR”,

- Tipico - odmiana mieszańcowa czteroliniowa (DC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska.

Źródło: COBORU