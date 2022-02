Kukurydza w roli głównej. Konferencje Zimowe Syngenta Online [Retransmisja]

Kukurydza – uprawa bez problemów? Tak brzmiał tytuł ostatniej z trzech Konferencji Zimowych Syngenta Online. Za nami i to wydarzenie. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji.

Należy obalić mity, że kukurydza to uprawa dla leniwych, nie wymagająca naszej uwagi i strategicznego myślenia. Nie można się także zgodzić z tym, że nie atakują ją szkodniki czy choroby. Jeśli mamy aspirację wykorzystać cały jej potencjał plonowania, to musimy rozpoznać nie tylko wybrane pod siew stanowisko. Właściwy dobór odmiany, następnie dobrze zaplanowane nawożenie oraz pielęgnacja to ważne kroki w osiąganiu rekordowych plonów.

Agenda minionej Konferencji zakładała wieloaspektowe podejście do uprawy tego gatunku. Tłumaczono, jak ważny jest dobór odmiany do właściwego stanowiska, jak istotne jest by już na etapie zaprawiania ziarna zapewnić roślinom ochronę przed szkodnikami.

Eksperci Syngenty starali się rozstrzygnąć dylemat - odchwaszczać doglebowo czy nalistnie, a także czy warto w tej uprawie zastosować biostymulację.

Wszystkie zagadnienie osadzone były na tle aktualnych tematów, w tym także zagadnień związanych z wchodzących niedługo w życie zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Na ten temat, a dokładniej w zakresie zmian zachodzących w ochronie roślin mówiła podczas pierwszej prezentacji redaktor Anna Kobus z farmer.pl.

Nie uczestniczyłeś w tym wydarzeniu w czasie rzeczywistym? Nic straconego. Poniżej jest dostępna retransmisja tej Konferencji. Zachęcamy do jej obejrzenia.