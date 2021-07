Kukurydza wyległa po nawałnicach – czy się podniesie?

Po ostatnich nawałnicach w Internecie rolnicy umieszczają liczne zdjęcia powyleganych pól z kukurydzą. Wielu jest zaskoczonych takim widokiem. Pytają czy takie uszkodzenia będą miały wpływ na plon i czy kukurydza się podniesie?

Wyleganie kukurydzy to w tym roku dość powszechne zjawisko pojawiające się w rejonach występowanie gwałtownych nawałnic.

Czy takie uszkodzenia mają wpływ na plon?

Na tym etapie wegetacji wyleganie kukurydzy pojawia się głównie na skutek wystąpienia kilka czynników, z których najważniejsze to określone warunki pogodowe. Najczęściej do wylegania dochodzi po ulewnych deszczach, kiedy to profil glebowy szybko się nasyca woda i jednocześnie podczas nawałnicy wieje silny wiatr. Dochodzi wówczas do „rozmiękczenia” gleby, a wiejący wiatr wywołuje silny nacisk na rośliny. Na tym etapie roślina ma już potężną masę liściową (w centrum kraju rozpoczyna już wiechowanie), a system korzeniowy często nie jest na tyle wykształcony by mocno zakotwiczyć roślinę w glebie.

Rozwój korzeni a ryzyko wylegania

W kukurydzy można wyróżnić kilka etapów rozwoju sytemu korzeniowego. Ogólnie rzec biorąc kukurydza wytwarza wiązkowy system korzeniowy, który rozwija się począwszy od kiełkowania ziarniaka. Z biegiem wegetacji nad powierzchnią gleby z kolanek wyrastają korzenie nazywane podporowymi. Pomagają one roślinę utrzymać w pionie. Na przełomie czerwca i lipca rozwój wegetatywny kukurydzy jest bardzo dynamiczny. Dlatego delikatne tkanki pędów plus niepełne „zakotwiczenie” rośliny w miękkim od nawalnych deszczu podłożu sprawiają, że po nawałnicach kukurydza może wylegać.

Pod lupę należy wziąć także inne przyczyny

Zastanawiając się dlaczego kukurydza wyległa, należy rozważyć także możliwość uszkodzenia korzeni przez szkodniki (np.przez larwy zachodniej stonki kukurydzianek) i choroby. Warto również się zastanowić czy rozwój tych organów nie był ograniczony np. przez nadmierną gęstość gleby (zaskorupienie, zalanie). Kolejny czynnik to nawożenie. Rośliny przenawożone azotem i dobrze nawodnione są zdecydowanie bardzo podatne na wyleganie. Wówczas miejsce "zgięcia" się rośliny występuje częściej na pędzie i to jest tzw. wyleganie łodygowe.

Czy wylęgnięta kukurydza się podniesie?

- Kukurydza jeżeli nie została złamana jej łodyga tylko położona na glebie powinna dać sobie radę. Będzie łodyga zdeformowana i wygięta łukowato, co często przypomina objaw żerowania stonki kukurydzianej, ale jeżeli kolba jaka się wytworzy lub jest wytworzona nie będzie stykać się z glebą, to jest szansa, że nie będzie to miało aż tak negatywnego wpływu na plon. Tam, gdzie łodygi złamały wichury tam niestety choć mogą wybijać odrosty, to nie jest to pęd plononośny. Przy wysokich dawkach azotu niestety tkanki są bardzo łamliwe, stąd rośliny łatwo wylegają. Przenawożone rośliny mogą w późniejszym czasie słabiej zaplonować, być bardziej podatniejsze na kolejne problemy pogodowe, ale i szkodniki chętniej je zasiedlają – tłumaczy zjawisko prof. Paweł Bereś z IOR-PIB, TSD Rzeszów.

Czy wyleganie ma wpływ na plon?

Dużo zależy od tego w jakiej fazie wzrostu wystąpi i jak potoczą się dalsze losy plantacji po tym zjawisku.

Przeglądając kilka badań z tego zakresu, wykonywanych głównie za Oceanem, można wyczytać, że wyleganie jeśli wystąpiło przed wiechowaniem (bez złamania pędu), a rośliny pochyliły się do 30 stopni, istnieje duże prawdopodobieństw że rośliny w dużym zakresie się „podniosą”. Ostatecznie nie ma to wpływu ani na opóźnienie zbioru ani na wzrost wilgotności ziarna. Plon ziarna zmniejszał się tylko o 3% do 4% (jeśli do wylegania doszło w fazach między 10-12 liściem). Natomiast straty wzrosły do prawie 10% jeśli do wylegania doszło w okolicach fazy wiechowania i dodatkowo część roślin nie była w stanie się wyprostować.

Czytając różne fora internetowe, rolnicy którzy doświadczyli już takich zjawisk również uspokajają, że według ich obserwacji kukurydza całkiem nieźle się z tej szkody podnosi i na pewno w większość przypadków zbyt pochopnie nie ma co plantacji przekreślać i likwidować.

Zupełnie inny obraz szkód występuje jeśli na tym etapie wegetacji przy nawałnicach występowało także gradobicie. Poszatkowane i połamane liście, a także połamane rośliny to typowe objawy takiego zjawiska. Jaki to może mieć wpływ na plon- zajmiemy się tym tematem już wkrótce.