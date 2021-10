Kukurydza wysoka na 4,5 m

Rozstrzygnięto konkurs - Zmierz się z IGP! Jego organizatorzy oczekiwali na nadesłanie zdjęcia najwyższej rośliny kukurydzy.

Początek sezonu dla kukurydzy nie był łatwy. Zimna wiosna opóźniała rozwój roślin. Na szczęście w wielu regionach do czynienia mieliśmy z deszczowym latem i przede wszystkim dobrą dostępnością wody w okresie czerwca i lipca, kiedy to postępował bardzo intensywnie rozwój wegetatywny kukurydzy. Wody także było pod dostatkiem w okresie wiechowania. W efekcie tam gdzie opadów było dużo, rośliny mogły zbudować obfitą biomasę, nawet na lżejszych i bardziej przepuszczalnych stanowiskach. Najwyższe osobniki mogły zostać zgłoszone do konkursu organizowanego przez IGP.

Rozstrzygnięto konkurs IGP

- Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Zmierz się z IGP” na najwyższą roślinę kukurydzy z oferty IGP Polska został Pan Damian Kania z miejscowości Dębniki, powiat łomżyński. Zmierzona wysokość kukurydzy odmiany CODIZOUK uprawianej przez Pana Damiana wyniosła 4,51 metra będąc jednocześnie najwyższą, ze wszystkich zgłoszonych w konkursie oraz historii samego konkursu. Nagrodę główną w konkursie stanowił bon uprawniający do zakupów renomowanych produktów Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt o wartości 3.000 PLN brutto. - informuje IGP.

-Decyzją Komisji Konkursowej postanowiono przyznać nagrodę dodatkową dla Pana Piotra Andrzejewskiego z miejscowości Chwałów w powiecie jarocińskim. Zmierzona wysokość kukurydzy odmiany CODIZOUK uprawianej przez Pana Piotra wyniosła 4,50 metra. Nagrodę dodatkową stanowił bon uprawniający do zakupu zestawu produktów dla krów zasuszonych Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt o wartości 1.000 PLN brutto - dodaje firma.