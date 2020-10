Kukurydza wysoka na 4 m

Jak informował w swoich raportach IUNG kukurydza w tym roku była uprawą, w której susza mocno dała się we znaki. Mimo to są rojony, w których lokalne warunki pozwoliły na to, że rośliny osiągnęły wysokość ponad 4 m.

IGP Polska rozstrzygnęła konkurs „zmierz się z IGP”. Zwycięzcą tegorocznej edycji na najwyższą roślinę kukurydzy z oferty IGP Polska został Pan Mariusz Janczewski z miejscowości Dąbrowa-Łazy, powiat Wysokomazowiecki.

Zmierzona wysokość kukurydzy odmiany Codizouk uprawianej przez Pana Mariusza wyniosła 4,49 m będąc jednocześnie najwyższą, ze wszystkich zgłoszonych w konkursie. Gospodarstwa laureatów poprzedniej i bieżącej edycji konkursu oddalone są od siebie ok. 15 km, a sama wysokość roślin różni się zaledwie o 1 cm.

Nagrodę główną w konkursie stanowił bon uprawniający do zakupów renomowanych produktów Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt. Zwycięzcy gratulujemy rezultatu w uprawie kukurydzy.