Kukurydza zaskoczyła nie tylko areałem. Zbiory opóźnione

W tym roku mamy rekordową powierzchnię uprawy kukurydzy, której jak przyznają nie tylko firmy hodowlano-nasienne, dystrybutorzy, ale też i naukowcy związani z tą uprawą, nikt się nie spodziewał, Wiosną szacunki mówiły o maksymalnie 1,4 mln ha, a okazało się, że mamy według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponad 1,73 mln ha.

- Byliśmy tą wielkością zaskoczeni. We wcześniejszych latach areał uprawy kukurydzy w naszym kraju, co prawda przekroczył znacznie mln ha, ale ponad 1,7 mln ha, rynek i przedstawiciele organizacji rolniczych, nie przewidywali. To jest dodatkowych kilkaset hektarów kukurydzy ziarnowej, bo to ona zwłaszcza urosła w siłę. Kilkaset tysięcy hektarów, które umknęły wszystkim. Może każdy się cieszył, myślę tu o firmach hodowlano-nasiennych, że dobrze idzie sprzedaż, ale pewnie gdyby porównać na tle rynku, to nikt nie stracił – powiedział farmer.pl dr Karol Marciniak, prezes Hodowli Roślin Smolice – Grupa IHAR.

Kukurydza na przednówku w cenie

Ale jak zauważa dalej w rozmowie z nami, tę powierzchnię, teraz, gdy kukurydza jest już wysoka, widać jadąc przez Polskę. - Kukurydzy jest rzeczywiście dużo. Myślę, że trend jest trwały. I można śmiało powiedzieć, że będziemy zbliżać się do 2 mln ha. Dlaczego? Bo jest to roślina w sumie nisko nakładowa. Zabiegów ochrony wiele nie trzeba wykonać, a plony, przy dobrych warunkach pogodowych, konkurują opłacalnością z pszenicą – podkreślił dr Marciniak.

Ceny też zapowiadają się korzystnie. - Dawno na przednówku nie były one tak wysokie, bo obecnie za mokre nasiona cennik kształtuje się na poziomie ok. 600 zł/t netto, a za suche ponad 1000 zł. Niestety pogoda lubi zaskakiwać. Zbiory kukurydzy kiszonkowej już są opóźnione i takie będą też tej z przeznaczeniem na ziarno. Pytanie czy uda się wszystko zebrać, tak jakbyśmy chcieli. Jest już połowa września zdarzały się przymrozki, więc może być różnie. Teraz mamy piękną aurę, ale jakieś załamanie pogody nas czeka. Jeszcze parę tygodni zostało – mówi na koniec dr Karol Marciniak.

Jakość i zbiór zadecyduje o cenach

- Generalnie mamy ładą kukurydzę w Polsce, ale nie wszędzie. Jest rejon środkowo-zachodni, który bardzo mocno ucierpiał od suszy. Niestety już kolejny raz. W wielu regionach było momentami zagrożenie. Kukurydza jest znakomitą rośliną, żeby wykorzystać chwilowe opady byle to trafiło we właściwy moment to zaległości potrafi ona nadrobić. Kukurydza też nie lubi wody stojącej – oceniał dla nas stan tegorocznych plantacji prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Pod względem fitosanitarnym ocenę wystawił prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin – PIB, który podkreślał w rozmowie z farmer.pl, jak bardzo w tym roku zaskoczyła ploniarka zbożówka. - Były plantacje, gdzie 80 proc. roślin zostało uszkodzonych przez tego szkodnika. A warto podkreślić, że jest to pierwszy rok, kiedy przed ploniarką kukurydzy nie można chronić w sposób chemiczny, ale też nie ma żadnej alternatywy biologicznej – mówił prof. Bereś.

Jak dodawał, innym zagrożeniem była omacnica prosowianka, której szkodliwość jest bardzo zróżnicowana. Nie można zapomnieć o stonce kukurydzianej, która głownie stanowi problem w południowej Polsce. Tam było bardzo dużo chrząszczy tego szkodnika. – Dziennie na żółte tablice lepowe łapało się powyżej 100 chrząszczy. To pokazuje jak duża presja była ze strony tego szkodnika mimo ze samych wylegających roślin było stosunkowo niewiele – podkreślał naukowiec.

Ten rok to anomalie pogodowe i wzmożone występowanie głowni guzowatej w kukurydzy. Pojawiła się ona szczególnie tam, gdzie przeszły gradobicia i był problem z pojawem pojawem ploniarki. Ale też na plantacjach uprawianych w monokulturze lub sąsiadujące ze ścierniskiem kukurydzianym. Na większą skalę w tym roku notowane były anomalie w rozwoju np. wielokolbowość, wielopalczastość, czy kolbo wiechy. Są to skutki niestabilnej pogody.