Trwają nadal zbiory kukurydzy. Przerywają je opady deszczu. Żniwa są kradzione. Co z cenami?

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny płodów rolnych 9 listopada 2023 r.

Podajemy notowania na giełdach.

Trwają zbiory kukurydzy. Nadal wiele pól nie jest jeszcze zebranych.

Zbiory kukurydzy na Dolnym Śląsku zbliżają się już do końca. W Wielkopolsce podobnie. Tam pod kosę poszło już ok. 80 proc. pól. Niestety w innych regionach nie jest już tak dobrze. Zwłaszcza w północnych województwach, zachodnio-pomorskim i pomorskim. Kukurydza jest raczej sucha, często poniżej 30 proc. wilgotności. A ceny? Tona mokrego ziarna kształtuje się obecnie na poziomie ok. 450 zł i trochę podrożała. Z kolei suche ziarno jest wyceniane na ok. 680 zł. Zdecydowanie mniej jest ofert w tym względzie. Co do pszenicy konsumpcyjnej jej cena wynosi ok. 870 zł/t, a paszowa ok. 750 zł. Za tonę czarnego złota, czyli rzepak, można dostać średnio 1760 zł. Poniżej dokładny cennik płodów rolnych.