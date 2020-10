La Niña dobra dla australijskich producentów zbóż

Australijskie ministerstwo rolnictwa ABARES szacuje obecnie zbiory pszenicy w sezonie 2020/2021 na 28,9 mln ton.

Według australijskiego biura pogody (BOM), obecne modele klimatyczne sugerują, że te wzorce będą się utrzymywać przynajmniej do końca roku. Zjawisko pogodowe, które dotyka głównie północną i wschodnią Australię, może również jeszcze bardziej zwiększyć plony pszenicy. W tym miesiącu Australia już podniosła swoje prognozy dotyczące produkcji pszenicy w sezonie 20202021 po ulewnych deszczach na wschodnim wybrzeżu.

Wydarzenia związane z La Niña trwają zwykle około roku, przy czym ostatnia La Niña miała miejsce jak od 2010 do 2012 roku. Były to jedne z najbardziej wilgotnych sezonów w Australii i doszło do rozległych powodzi.

Jest prawdopodobne, że ten rok nie będzie miał takiej samej intensywności La Niña jak w sezonie 2010/2011, ale zjawisko to najprawdopodobniej nadal będzie miało zauważalną siłę - poinformowało australijskie biuro pogodowe.

ABARES szacuje obecnie zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 na 28,9 miliona ton. Byłyby największe zbiory od czasu rekordowej produkcji w sezonie 2016/2017, a ponadto prawie dwukrotnie większa produkcja w porównaniu z sezonem suszy 2019/2020.

Pomimo większej ilości deszczu i niższych temperatur spowodowanych przez system pogodowy, letnie fale upałów utrzymywały się, chociaż zwykle są mniej intensywne. Bardziej mokra pogoda przez resztę roku powinna również oznaczać mniej intensywny sezon pożarów buszu tego lata.

Dla australijskich rolników deszcze po ostatnich kilku lat suszy to bardzo dobre zjawisko. Jednak późną wiosną i latem rolnicy potrzebują suchszych warunków, aby uzyskać dobre zbiory - zbyt duże opady późną wiosną i wczesnym latem mogą być również katastrofą dla rolników.

Jednak przykrą konsekwencją jest to, że La Niñas są związane ze zwiększoną liczbą cyklonów. W normalnym roku na wodach Australii występuje od 9 do 11 cyklonów tropikalnych. Tym razem może być znacznie więcej.

***

La Niña – anomalia pogodowa polegająca na utrzymywaniu się niskiej temperatury na powierzchni wody, występująca we wschodniej części tropikalnego Pacyfiku (szczególnie u wybrzeży Ameryki Południowej). Konsekwencją jej jest ruch wód oceanicznych oraz pasaty i bardziej obfite deszcze monsunowe w Indiach a także intensywniejsze niż zazwyczaj opady w Australii, Indonezji oraz Afryce południowo-zachodniej.