Łanocha pobrzęcz – nowy szkodnik zbóż?

To kolejny przykład szkodnika, któremu sprzyjają zmiany klimatyczne. Czy jego masowe lokalne pojawy to pierwsze sygnały wskazujące na to, że wkrótce szkodnik ten może nabrać poważnego znaczenia gospodarczego?

Łanocha pobrzęcz (Oxythyrea funesta) to chrząszcz z rodziny poświętnikowatych. W ostatnich latach, masowo pojawiał się głównie na wschodzie i południu Polski. W dużym nasileniu zanotowano go w województwie mazowieckim, powiecie makowskim, w uprawach żyta i pszenżyta. Jego ponadprzeciętną obecność stwierdzono także lokalnie w Wielkopolsce w roku 2019. W połowie maja chrząszcze atakowały młode kłosy i całkowicie wyjadały ich zawartość, prowadząc do bielenia i więdnięcia wierzchołków roślin. Szkody mogą dokonywać także larwy tego szkodnika, jednak zagadnienie to jak dotąd nie było przedmiotem obserwacji naukowców.

Doniesienia na temat tego szkodnika opracowane zostały przez zespół naukowców w składzie: dr hab. Marek Bunalski, dr Paweł Trzciński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), oraz dr Tomasz Klejdysz, dr Wojciech Kubasik (Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu) i zostały opublikowane w najnowszym numerze czasopisma Progress In Plant Protection.