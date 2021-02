Liczne zastoiska wody, widoczny spływ powierzchniowy

Zastoiska wody na przedwiośniu do częsty widok. Pojawiły się w tym roku głównie na polach w rejonach z pokrywą śnieżną, która szybko topniała na skutek dodatnich temperatur. Warto zwrócić uwagę gdzie one się tworzą, bo to najczęściej miejsca z wadliwą strukturą gleby.

Zastoiska tworzą się najczęściej w zagłębieniach terenu, koleinach, nawrociach, tam gleba jest zagęszczona i przez to przemieszczanie się wody w głąb profilu jest utrudnione. Warto teraz zwrócić uwagę gdzie one się tworzą, bo to wskazuje miejsca, nad którymi agrotechnicznie powinniśmy popracować. Oczywiście zastoiska będą się tworzyć także na polach z zapchanymi drenami melioracyjnymi oraz na glebach zwięzłych i z podeszwą płużna. Mogą to być także rozlewiska np. powstałe na skutek przepełnionych i zapchanych rowów melioracyjnych.

Przybywać może także wody z bieżących opadów. Gleba może nie być w stanie tak szybko „przyjąć” tak dużej ilości wody, zwłaszcza w rejonach gdzie jeszcze głębsze warstwy gleby nie odmarzły i opadów było najwięcej.

Co szczególnie martwi notuje się także lokalnie zjawisko erozji wodnej w tym spływ powierzchniowy. Przyczyną spływu powierzchniowego jest brak lub mała możliwość infiltracji wody w glebę oraz nachylenie terenu. Może doprowadzić do przemieszczania cząstek gleby, a nawet do wyrwania słabo zakorzenionych siewek roślin.

Należy także pamiętać, że jeśli woda długo stagnuje może doprowadzić do poważnych problemów w rozwoju roślin, a w skrajnych przypadkach do ich wygnicia. W następstwie na polu tworzą gołe bezproduktywne place, które szybko ulegają wtórnemu zachwaszczeniu.

Duża wilgotność gleby to także negatywne zjawisko dla budzących się ozimin. Brak tlenu w glebie będzie źle wpływać na regenerację roślin w tym nie będzie sprzyjać rozwojowi systemu korzeniowego roślin. Rozwijać się także mogą choroby podstawy źdźbła oraz korzeni. Przesiąknięty wodą profil glebowy opóźniać także może możliwości wjechania w pole z nawozami mineralnymi. Przypominamy, że jeśli na to warunki pogodowe pozwolą z nawozami azotowymi możemy wyjechać w pole nie wcześniej niż 1 marca.

