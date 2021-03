Lobby paszowe w natarciu

Branża paszowa poszukując sposobów na poprawę wyników finansowych, podsunęła Komitetowi Monitorującemu PROW pomysł rozwoju rynku roślin białkowych, poprzez finansowe wsparcie producentów pasz. Każdy beneficjent miałby otrzymać 10-15 mln zł.

Pomysł już na pierwszy rzut oka wydaje się delikatnie mówiąc cudaczny. Dotyczy bowiem dotowania odbiorców nasion, a nie ich producentów. Jak wskazują doświadczenia lat minionych, efekty tego typu działań służą nabijaniu kieszeni przedsiębiorcom, a nie rozwojowi gospodarstw. Mamy świeżo w pamięci efekty zapisów z poprzedniego PROW-u, które zapewniały dopłaty obszarowe do upraw roślin białkowych. Efekt był lawinowy. Powierzchnia ich uprawy wzrosła z ok. 100 tys. ha, do 700 tys. ha. I co były duże partie towarowe nasion? Były. Jednolite jakościowo? Oczywiście. Ale czy wywołało to większe zainteresowanie przemysłu paszowego? Absolutnie nie. Wolał on i woli nadal korzystać z importowanej śruty sojowej GMO. Nie mniej wyprodukowane nasiona nie zmarnowały się. Znaczną ich ilość z radością kupili Niemcy. Reszta została skarmiona zwierzętami, głównie przez gospodarstwa o średniej skali produkcji. Odejście od dotacji w kolejnej edycji PROW zaowocowało równie gwałtownym spadkiem powierzchni tych roślin.

Tak się bowiem składa, że od strony ekonomicznej uprawa roślin białkowych balansuje na granicy opłacalności i bez wsparcia finansowego z zewnątrz, jest dla tysięcy gospodarstw zbyt ryzykowna. Ich właściciele doskonale znają błogosławione skutki pojawienia się na polach grochu, bobiku, któregoś z łubinów, czy soi, ale ich kondycja finansowa nie pozwala na uprawę tak zawodnych w plonowaniu roślin. Sprawdzony już system dopłat (ale dla rolników) zdecydowanie ograniczyłby skalę ryzyka i zachęcił do bardziej uprawy. Gdyby do tego jeszcze zobowiązać przepisami prawnymi przemysł do wytwarzania powiedzmy 30 proc. asortymentu pasz z wykorzystaniem wyłącznie białka roślinnego wytworzonego w kraju, to z jednej strony otworzyłby się dla rolników rynek zbytu na nasiona wymienionych gatunków, a jednocześnie nie zostałby zablokowany dopływ śruty sojowej GMO dla drobiarzy.

W dobie pandemii coronavirusa i wywołanego tym regresu gospodarczego

Retransmisja sesji: Cz.I: ZBOŻA OZIME