LOZ dla kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej 2020

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał Listy Odmian Zalecanych dla kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno i na kiszonkę. Które odmiany są polecane w konkretnych województwach?

Na rynku jest bardzo dużo kreacji odmian kukurydzy. Po koniec ubiegłego roku w naszym Krajowy Rejestrze znajdowało się ich ponad 200. W tym roku wpisano do niego kolejnych, aż 28 pozycji. Do tego dochodzą też te ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) jest ich ok. 5,5 tys. Oczywiście nie wszystkie nadają się do uprawy w naszym kraju, ale jednak i tak stanowią liczną grupę, która sprzedawana jest na naszym rodzimym rynku.

Początek marca to czas, kiedy rolnicy, już przeważnie zakupili nasiona tego gatunku. Ale jest też grono osób, które jeszcze nie zdecydowały się po pierwsze czy uprawiać kukurydzę w tym roku i po drugie jaką odmianę wybrać.

Rozwiązaniem może okazać się LOZ, który jest dopasowany do warunków konkretnego regionu. Lista dla kukurydzy jest opracowywana od dość niedawna, bo od 2017 r. Niestety nie jest też ona dostępna dla wszystkich województw, bo w wypadku kukurydzy ziarnowej dla pięciu województw, a dla kiszonkowej – dla czterech. Ale i tak warto zwrócić na nią uwagę.

1: LOZ kukurydzy na ziarno

- woj. kujawsko-pomorskie: Agro Fides, Farmplus CCA, RGT Metropolixx, KWS Kampinos, KWS Stefano, ES Inventive, Plantus, Farmfire CCA, Kidemos, P8329, SY Pandoras, ES Faraday, DKC 3969 CCA.

- woj. łódzkie: Agro Fides, RGT Metropolixx, SM Pomerania, Casandro, Farmezzo, Plantus, ES Faraday.

- woj. mazowieckie: Agro Fides, Farmplus CCA, SM Pomerania, KWS Krogulec, KWS Salamandra, Casandro, ES Inventive, Farmezzo, Plantus, Farmfire CCA, Milosz, ES Faraday, DKC 3969 CCA.

- woj. podlaskie: AgroFides, Farmplus CCA, SM Pomerania, Amavit, KWS Kampinos, KWS Krogulec, KWS Salamandra, KWS Stefano, Ligato, Casandro, ES Inventive, Farmezzo, Plantus, Farmfire CCA, Milosz, ES Faraday, DKC 3969 CCA.

- woj. pomorskie: Agro Fides, RGT Metropolixx, Amavit.

2. LOZ kukurydzy kiszonkowej

- woj. kujawsko-pomorskie: Ligato, Astardo, Brigado, ES Bond, ES Joker, Bilizi, Farmfire CCA, Dublino, MAS 28A CCA.

- woj. łódzkie: Ligato, Brigado, SM Piast, Walterinio KWS.

- woj. podlaskie: Ligato, KWS Salamandra, ES Bond, ES Joker, Agro Janus, Chicago, SY Kardona, SM Piast, Dublino, Walterinio KWS, Codizouk.

- woj. pomorskie: Ligato, Brigado, S Boryna, SM Piast, P0725 CCA.