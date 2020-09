Optymalne terminy siewu jęczmienia ozimego zaczynają się najwcześniej ze wszystkich zbóż. Pierwsze siewniki mogą już pracować w drugiej dekadzie września. A jaką odmianę wybrać?

W zależności od regionu kraju populacyjne odmiany jęczmienia wysiewa się od 10 (we wschodniej Polsce) do 20 września (na zachodzie). Kreacje odmianowe mieszańcowe wysiewać można nieco później, bo najlepiej od 15 do 25 września (nie później niż do 30 września).

Przy wyborze konkretnej odmiany pomocna może być Lista Odmian Zalecanych opracowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Co jest konkretnie wpisane na nią w roku 2020 w wypadku jęczmienia ozimego? W tegorocznym zestawieniu znajduje się 13 odmian. Najczęściej, bo aż w 12 województwach, polecane są dwie odmiany: Jakubus i KWS Kosmos.

LOZ jęczmienia ozimego 2020 (źródło: COBORU):

1. Woj. dolnośląskie: Jakubus, KWS Kosmos, KWS Astaire, Antonella.

2. Woj. kujawsko-pomorskie: Jakubus, KWS Kosmos, Kaylin, Quadriga.

3. Woj. lubelskie: KWS Kosmos, Kaylin, Quadriga, Zenek, Titus.

4. Woj. lubuskie: Jakubus, KWS Kosmos, Kaylin, Zita, Zenek, KWS Higgins.

5. Woj. łódzkie: Jakubus, KWS Kosmos, Zita, KWS Astaire.

6. Woj. małopolskie: KWS Kosmos, Zita, Quadriga, KWS Higgins.

7. Woj. mazowieckie: Jakubus, KWS Kosmos, Kaylin, Titus, Antonella.

8. Woj. opolskie: Jakubus, KWS Kosmos, Zita, Zenek, Titus.

9. Woj. podkarpackie: Jakubus, KWS Kosmos, Quadriga, Zenek, KWS Astaire.

10. Woj. podlaskie: Kaylin, Quadriga, Titus.

11. Woj. pomorskie: Jakubus, KWS Kosmos, Antonella.

12. Woj. śląskie: Jakubus, KWS Komos, Kaylin, Zita, KWS Higgins, SU Jule, SU Vireni, Yukon.

13. Woj. warmińsko-mazurskie: Jakubus, Zita, Quadriga, Zenek.

14. Woj. wielkopolskie: Jakubus, Kaylin, Zita, Zenek, KWS Higgins.

15. Woj. zachodniopomorskie: Jakubus, KWS Kosmos, KWS Higgins, KWS Astaire.